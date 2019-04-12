وذكرت الوزارة أن مجموع الإصابات بلغ 1352 إصابة والوفيات 76 حالة.

وأضافت أنه جرى تسجيل 4 وفيات في بغداد وكركوك والبصرة والسليمانية.

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان أوردته "رويترز"، أن المختبرات سجلت 34 إصابة جديدة في محافظات بغداد والسليمانية وأربيل والبصرة.

سجل العراق 4 حالات وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد).

"كورونا" يصيب 34 عراقيًا جديدًا ويقضي على 4 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-12 سجل العراق 4 حالات وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد). وأوضحت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان أوردته "رويترز"، أن المختبرات سجلت 34 إصابة جديدة في محافظات بغداد والسليمانية وأربيل والبصرة. وأضافت أنه جرى تسجيل 4 وفيات في بغداد وكركوك والبصرة والسليمانية. وذكرت الوزارة أن مجموع الإصابات بلغ 1352 إصابة والوفيات 76 حالة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 09:31 PM

"كورونا" يصيب 34 عراقيًا جديدًا ويقضي على 4 حالات الإصابة ترتفع إلى 1.352





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سجل العراق 4 حالات وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد).

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان أوردته "رويترز"، أن المختبرات سجلت 34 إصابة جديدة في محافظات بغداد والسليمانية وأربيل والبصرة.

وأضافت أنه جرى تسجيل 4 وفيات في بغداد وكركوك والبصرة والسليمانية.

وذكرت الوزارة أن مجموع الإصابات بلغ 1352 إصابة والوفيات 76 حالة.