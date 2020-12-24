خلال يوم واحد.. روسيا تسجل 24703 إصابات بكورونا و998 وفاة
سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 24703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و998 وفاة.
وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 10 ملايين و343 ألفاً و353 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 302 ألف و269 وفاة، مشيرًا إلى تعافي 41 ألفاً و213 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 9 ملايين 180 ألفاً 379 حالة.
خلال يوم واحد.. روسيا تسجل 24703 إصابات بكورونا و998 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-12-24
سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 24703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و998 وفاة.
وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 10 ملايين و343 ألفاً و353 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 302 ألف و269 وفاة، مشيرًا إلى تعافي 41 ألفاً و213 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 9 ملايين 180 ألفاً 379 حالة.
24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
02:36 PM
خلال يوم واحد.. روسيا تسجل 24703 إصابات بكورونا و998 وفاة
سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 24703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و998 وفاة.
وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 10 ملايين و343 ألفاً و353 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 302 ألف و269 وفاة، مشيرًا إلى تعافي 41 ألفاً و213 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 9 ملايين 180 ألفاً 379 حالة.