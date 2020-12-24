خلال يوم واحد.. روسيا تسجل 24703 إصابات بكورونا و998 وفاة

سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 24703 إصابات جديدة بفيروس كورونا و998 وفاة.

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 10 ملايين و343 ألفاً و353 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 302 ألف و269 وفاة، مشيرًا إلى تعافي 41 ألفاً و213 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 9 ملايين 180 ألفاً 379 حالة.