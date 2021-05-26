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مركز المسؤولية الاجتماعية يواصل حملة "إفطار صائم" بالحارات المحتاجة

وزع أكثر من 200 ألف وجبة واستفاد منها 700 أسرة بعد دراسة حالتهم

واصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة ( إفطار صائم ) والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة صائم واستهدفت في العشر الأواخر من رمضان الحارات المحتاجة والأسر المتعففة.

وتفصيلاً، تم توزيع عدد كبير من الوجبات للمستحقين، وذلك بدعم وشراكة بنك الإمارات دبي الوطني ورعاية رئيسة من كارفور ورعاية ذهبية من شركة هواوي حيث بلغ عدد الوجبات في هذه الحارات أكثر من ٢٠٠ ألف وجبة استفاد منها أكثر من ٧٠٠ أسرة، تم دراسة حالتهم من قِبل فريق متخصص قبل توزيع الوجبات والتأكد من احتياجهم.

وتهدف الحملة إلى توزيع مليون وجبة إفطار صائم تم توزيعها في الرياض وجدة والدمام عند الإشارات والطرق الرئيسة ونقاط التفتيش للحد من الحوادث قبيل الإفطار على مدار شهر رمضان كاملاً، بالإضافة إلى استهداف بعض الأسر المتعففة في الحارات المحتاجة للاستفادة من هذه الحملة والتي تأتي في سنتها السادسة.

ويقوم على الحملة أكثر من ١٢٠ متطوعًا و١٥ مشرفًا من السعوديين والسعوديات وبدعم من القطاع الخاص الذي فعل مسؤوليته الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل.

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مركز المسؤولية الاجتماعية يواصل حملة "إفطار صائم" بالحارات المحتاجة
سبق

واصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة ( إفطار صائم ) والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة صائم واستهدفت في العشر الأواخر من رمضان الحارات المحتاجة والأسر المتعففة.

وتفصيلاً، تم توزيع عدد كبير من الوجبات للمستحقين، وذلك بدعم وشراكة بنك الإمارات دبي الوطني ورعاية رئيسة من كارفور ورعاية ذهبية من شركة هواوي حيث بلغ عدد الوجبات في هذه الحارات أكثر من ٢٠٠ ألف وجبة استفاد منها أكثر من ٧٠٠ أسرة، تم دراسة حالتهم من قِبل فريق متخصص قبل توزيع الوجبات والتأكد من احتياجهم.

وتهدف الحملة إلى توزيع مليون وجبة إفطار صائم تم توزيعها في الرياض وجدة والدمام عند الإشارات والطرق الرئيسة ونقاط التفتيش للحد من الحوادث قبيل الإفطار على مدار شهر رمضان كاملاً، بالإضافة إلى استهداف بعض الأسر المتعففة في الحارات المحتاجة للاستفادة من هذه الحملة والتي تأتي في سنتها السادسة.

ويقوم على الحملة أكثر من ١٢٠ متطوعًا و١٥ مشرفًا من السعوديين والسعوديات وبدعم من القطاع الخاص الذي فعل مسؤوليته الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
11:00 PM

مركز المسؤولية الاجتماعية يواصل حملة "إفطار صائم" بالحارات المحتاجة

وزع أكثر من 200 ألف وجبة واستفاد منها 700 أسرة بعد دراسة حالتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة ( إفطار صائم ) والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة صائم واستهدفت في العشر الأواخر من رمضان الحارات المحتاجة والأسر المتعففة.

وتفصيلاً، تم توزيع عدد كبير من الوجبات للمستحقين، وذلك بدعم وشراكة بنك الإمارات دبي الوطني ورعاية رئيسة من كارفور ورعاية ذهبية من شركة هواوي حيث بلغ عدد الوجبات في هذه الحارات أكثر من ٢٠٠ ألف وجبة استفاد منها أكثر من ٧٠٠ أسرة، تم دراسة حالتهم من قِبل فريق متخصص قبل توزيع الوجبات والتأكد من احتياجهم.

وتهدف الحملة إلى توزيع مليون وجبة إفطار صائم تم توزيعها في الرياض وجدة والدمام عند الإشارات والطرق الرئيسة ونقاط التفتيش للحد من الحوادث قبيل الإفطار على مدار شهر رمضان كاملاً، بالإضافة إلى استهداف بعض الأسر المتعففة في الحارات المحتاجة للاستفادة من هذه الحملة والتي تأتي في سنتها السادسة.

ويقوم على الحملة أكثر من ١٢٠ متطوعًا و١٥ مشرفًا من السعوديين والسعوديات وبدعم من القطاع الخاص الذي فعل مسؤوليته الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,903
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,845
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,154
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,472

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