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"الصحة": تسجيل 50 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 53 خلال الـ24 ساعة الماضية

"هلال المدينة" عن حادث التصادم: 4 وفيات و5 إصابات و6 فرق باشرته

المتحدث الرسمي: تم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن عمليات الهيئة بالمنطقة ٩٩٧ تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر اليوم الثلاثاء بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن أبي طالب - مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني ) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية.

وبيّن "السهلي" أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود 9 حالات؛ منها 4 حالات وفاة و5 إصابات، حيث تم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

وأضاف: تم التواجد في الموقع؛ لمساندة أعمال الدفاع المدني في فكّ الحالات المحتجزة حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.

وتابع "السهلي": بذل الجميع من منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الموقع مجهودهم بكل احترافية وتناسق في إسعاف المصابين وفكّ المحتجزين، واختتم قائلاً: "نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين عاجلاً غير آجل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هلال المدينة" عن حادث التصادم: 4 وفيات و5 إصابات و6 فرق باشرته
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن عمليات الهيئة بالمنطقة ٩٩٧ تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر اليوم الثلاثاء بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن أبي طالب - مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني ) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية.

وبيّن "السهلي" أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود 9 حالات؛ منها 4 حالات وفاة و5 إصابات، حيث تم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

وأضاف: تم التواجد في الموقع؛ لمساندة أعمال الدفاع المدني في فكّ الحالات المحتجزة حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.

وتابع "السهلي": بذل الجميع من منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الموقع مجهودهم بكل احترافية وتناسق في إسعاف المصابين وفكّ المحتجزين، واختتم قائلاً: "نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين عاجلاً غير آجل".

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
02:20 PM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
04:30 PM

"هلال المدينة" عن حادث التصادم: 4 وفيات و5 إصابات و6 فرق باشرته

المتحدث الرسمي: تم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
3
3,330

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن عمليات الهيئة بالمنطقة ٩٩٧ تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر اليوم الثلاثاء بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن أبي طالب - مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني ) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية.

وبيّن "السهلي" أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود 9 حالات؛ منها 4 حالات وفاة و5 إصابات، حيث تم عمل اللازم إسعافياً للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

وأضاف: تم التواجد في الموقع؛ لمساندة أعمال الدفاع المدني في فكّ الحالات المحتجزة حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.

وتابع "السهلي": بذل الجميع من منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الموقع مجهودهم بكل احترافية وتناسق في إسعاف المصابين وفكّ المحتجزين، واختتم قائلاً: "نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين عاجلاً غير آجل".

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