ميدان فروسية حائل يقيم حفل سباقه الـ 16 على مساهمة ودعم ملاك الخيل لـ"الشلاقي"

حفل السباق اشتمل على 5 أشواط على خمس كؤوس جميعها على مسافة 1600م

أقام ميدان فروسية حائل حفل سباقه السادس عشر على مساهمة ودعم ملاك الخيل للمغفور له بإذن الله مالك الخيل هديسان بن عشبان الشلاقي ويكون حفل السباق من خمسة أشواط على خمس كؤوس جميعها على مسافة 1600م.

وجاءت النتائج على النحو الآتي: الأول للدرجة «مبتدئة» حققه الجواد "ثويني" للمالك والمدرب بندر ناصر الدهيش، بالخيال خالد الرويشد.

والشوط الثاني من الدرجة الأولى حتى الثالثة كسبه "يسند" لأنور أحمد المرشدي، بالمدرب بندر عبدالله الغازي، والخيال نواف الفيروز.

وفاز بالشوط الثالث مفتوح مواليد "أكرمان" للمالك والمدرب محمد العبيد، والخيال فارس المطرودي.

وحققت "المشرفية" المركز الأول في الشوط الرابع (مفتوح أفراس) للمالك هاني حصيني الأسلمي، والمدرب عبدالله حمد المذعور، والخيال توفيق الخضير.

وظفر "فاتل" في الشوط الخامس (مفتوح الدرجات) للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي.

وفي نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر حسن التبيناوي، وضيوف الحفل الكؤوس والجوائز للفائزين بالمراكز الأولى.