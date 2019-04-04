النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

" سوريانو " يبقي فريقه في دائرة المنافسة على لقب الدوري

" قوميز" عاد للتهديف.. الهلال يثأر من الحزم بثلاثية

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق الحزم بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الحزم ضمن الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يصبح رصيد الهلال 60 نقطة متأخراً عن المتصدر النصر بنقطة واحدة، ويبقى رصيد الحزم 27 نقطة.

افتتح أول أهداف اللقاء "ألميدا" لصالح فريقه الحزم عند الدقيقة 18 بعد تلاعبه بمدافع الهلال ليسكن الكرة في الشباك.
وعند الدقيقة 46 تمكن "زوراب " من إضافة الهدف الثاني من كرة رأسية تجاوزت خط المرمى ليعلن الحكم هدفاً ثانياً للحزم.

وعند الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني تمكن قوميز من تحقيق الهدف الأول للهلال من رأسية أسكنها الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90 تمكن سوريانو من تحقيق هدف الفوز للهلال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
" سوريانو " يبقي فريقه في دائرة المنافسة على لقب الدوري
سبق

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق الحزم بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الحزم ضمن الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يصبح رصيد الهلال 60 نقطة متأخراً عن المتصدر النصر بنقطة واحدة، ويبقى رصيد الحزم 27 نقطة.

افتتح أول أهداف اللقاء "ألميدا" لصالح فريقه الحزم عند الدقيقة 18 بعد تلاعبه بمدافع الهلال ليسكن الكرة في الشباك.
وعند الدقيقة 46 تمكن "زوراب " من إضافة الهدف الثاني من كرة رأسية تجاوزت خط المرمى ليعلن الحكم هدفاً ثانياً للحزم.

وعند الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني تمكن قوميز من تحقيق الهدف الأول للهلال من رأسية أسكنها الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90 تمكن سوريانو من تحقيق هدف الفوز للهلال.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
11:12 PM

" سوريانو " يبقي فريقه في دائرة المنافسة على لقب الدوري

" قوميز" عاد للتهديف.. الهلال يثأر من الحزم بثلاثية

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
66
9,454

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق الحزم بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الحزم ضمن الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يصبح رصيد الهلال 60 نقطة متأخراً عن المتصدر النصر بنقطة واحدة، ويبقى رصيد الحزم 27 نقطة.

افتتح أول أهداف اللقاء "ألميدا" لصالح فريقه الحزم عند الدقيقة 18 بعد تلاعبه بمدافع الهلال ليسكن الكرة في الشباك.
وعند الدقيقة 46 تمكن "زوراب " من إضافة الهدف الثاني من كرة رأسية تجاوزت خط المرمى ليعلن الحكم هدفاً ثانياً للحزم.

وعند الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني تمكن قوميز من تحقيق الهدف الأول للهلال من رأسية أسكنها الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90 تمكن سوريانو من تحقيق هدف الفوز للهلال.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,182
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,448
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,164
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,058

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة