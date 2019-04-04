" سوريانو " يبقي فريقه في دائرة المنافسة على لقب الدوري

" قوميز" عاد للتهديف.. الهلال يثأر من الحزم بثلاثية

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق الحزم بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الحزم ضمن الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يصبح رصيد الهلال 60 نقطة متأخراً عن المتصدر النصر بنقطة واحدة، ويبقى رصيد الحزم 27 نقطة.

افتتح أول أهداف اللقاء "ألميدا" لصالح فريقه الحزم عند الدقيقة 18 بعد تلاعبه بمدافع الهلال ليسكن الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 46 تمكن "زوراب " من إضافة الهدف الثاني من كرة رأسية تجاوزت خط المرمى ليعلن الحكم هدفاً ثانياً للحزم.

وعند الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني تمكن قوميز من تحقيق الهدف الأول للهلال من رأسية أسكنها الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90 تمكن سوريانو من تحقيق هدف الفوز للهلال.