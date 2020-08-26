النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل: 47134 إصابة جديدة و1271 حالة وفاة بوباء كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأربعاء، تسجيلها 47134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1271 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 17078 إصابة و565 وفاة في اليوم السابق.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و669995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116580 حالة وفاة.

وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 23.6 مليون مصاب، وحصد الوباء أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل: 47134 إصابة جديدة و1271 حالة وفاة بوباء كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأربعاء، تسجيلها 47134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1271 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 17078 إصابة و565 وفاة في اليوم السابق.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و669995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116580 حالة وفاة.

وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 23.6 مليون مصاب، وحصد الوباء أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
08:14 AM

البرازيل: 47134 إصابة جديدة و1271 حالة وفاة بوباء كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
138

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأربعاء، تسجيلها 47134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1271 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 17078 إصابة و565 وفاة في اليوم السابق.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و669995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116580 حالة وفاة.

وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 23.6 مليون مصاب، وحصد الوباء أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,666
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,942

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة