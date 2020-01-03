"الأرصاد" تنبه: ضباب وتدن في مدى الرؤية على الجوف والشمالية والباحة

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر حتى الثامنة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الباحة والحدود الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وكذلك نبهت الهيئة منطقة الجوف بأنها تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل القريات، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.