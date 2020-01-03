النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبه: ضباب وتدن في مدى الرؤية على الجوف والشمالية والباحة

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر حتى الثامنة صباحاً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الباحة والحدود الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وكذلك نبهت الهيئة منطقة الجوف بأنها تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل القريات، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبه: ضباب وتدن في مدى الرؤية على الجوف والشمالية والباحة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الباحة والحدود الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وكذلك نبهت الهيئة منطقة الجوف بأنها تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل القريات، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
01:15 AM

"الأرصاد" تنبه: ضباب وتدن في مدى الرؤية على الجوف والشمالية والباحة

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر حتى الثامنة صباحاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,073

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الباحة والحدود الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

وكذلك نبهت الهيئة منطقة الجوف بأنها تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل القريات، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة