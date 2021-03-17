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إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

بعد 4400 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4407 جولات رقابية؛ أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية رصدت 149 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكّدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

أمانة محافظة جدة

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إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية في جدة
سبق

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4407 جولات رقابية؛ أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية رصدت 149 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكّدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
01:49 PM

إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

بعد 4400 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4407 جولات رقابية؛ أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية رصدت 149 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكّدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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