"forbesmiddleeast" : "الهلال" ثاني أقوى نادٍ عربي في 2017
"الأهلي" خامساً ووجود لناديي "الاتحاد والنصر" في القائمة
احتل نادي الهلال السعودي المركز الثاني كأقوى نادٍ عربي في عام 2017 بحسب موقع "forbesmiddleeast" .
واعتمد الموقع العالمي في تقييمه على عدة معايير كان من بينها عدد البطولات لكل نادٍ في بلده وترتيبه في الدوري، إضافة لتقييم الدوري نفسه ومشاركاته في البطولات القارية.
وجاء الأهلي المصري في المركز الأول وثانيًا الهلال وثالثًا الترجي ورابعًا النجم الساحلي التونسيين وفي المركز الخامس الأهلي السعودي.
ووجد في القائمة الاتحاد والنصر اللذان جاءا في المركزين الـ 13 والـ 14 على الترتيب في القائمة التي ضمت 25 ناديًا.
"forbesmiddleeast" : "الهلال" ثاني أقوى نادٍ عربي في 2017
محمد السيّد
سبق
2017-12-12
احتل نادي الهلال السعودي المركز الثاني كأقوى نادٍ عربي في عام 2017 بحسب موقع "forbesmiddleeast" .
واعتمد الموقع العالمي في تقييمه على عدة معايير كان من بينها عدد البطولات لكل نادٍ في بلده وترتيبه في الدوري، إضافة لتقييم الدوري نفسه ومشاركاته في البطولات القارية.
وجاء الأهلي المصري في المركز الأول وثانيًا الهلال وثالثًا الترجي ورابعًا النجم الساحلي التونسيين وفي المركز الخامس الأهلي السعودي.
ووجد في القائمة الاتحاد والنصر اللذان جاءا في المركزين الـ 13 والـ 14 على الترتيب في القائمة التي ضمت 25 ناديًا.
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
01:22 AM
"forbesmiddleeast" : "الهلال" ثاني أقوى نادٍ عربي في 2017
"الأهلي" خامساً ووجود لناديي "الاتحاد والنصر" في القائمة
احتل نادي الهلال السعودي المركز الثاني كأقوى نادٍ عربي في عام 2017 بحسب موقع "forbesmiddleeast" .
واعتمد الموقع العالمي في تقييمه على عدة معايير كان من بينها عدد البطولات لكل نادٍ في بلده وترتيبه في الدوري، إضافة لتقييم الدوري نفسه ومشاركاته في البطولات القارية.
وجاء الأهلي المصري في المركز الأول وثانيًا الهلال وثالثًا الترجي ورابعًا النجم الساحلي التونسيين وفي المركز الخامس الأهلي السعودي.
ووجد في القائمة الاتحاد والنصر اللذان جاءا في المركزين الـ 13 والـ 14 على الترتيب في القائمة التي ضمت 25 ناديًا.