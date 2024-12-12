النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"forbesmiddleeast" : "الهلال" ثاني أقوى نادٍ عربي في 2017

"الأهلي" خامساً ووجود لناديي "الاتحاد والنصر" في القائمة

احتل نادي الهلال السعودي المركز الثاني كأقوى نادٍ عربي في عام 2017 بحسب موقع "forbesmiddleeast" .

واعتمد الموقع العالمي في تقييمه على عدة معايير كان من بينها عدد البطولات لكل نادٍ في بلده وترتيبه في الدوري، إضافة لتقييم الدوري نفسه ومشاركاته في البطولات القارية.

وجاء الأهلي المصري في المركز الأول وثانيًا الهلال وثالثًا الترجي ورابعًا النجم الساحلي التونسيين وفي المركز الخامس الأهلي السعودي.

ووجد في القائمة الاتحاد والنصر اللذان جاءا في المركزين الـ 13 والـ 14 على الترتيب في القائمة التي ضمت 25 ناديًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"forbesmiddleeast" : "الهلال" ثاني أقوى نادٍ عربي في 2017
سبق

احتل نادي الهلال السعودي المركز الثاني كأقوى نادٍ عربي في عام 2017 بحسب موقع "forbesmiddleeast" .

واعتمد الموقع العالمي في تقييمه على عدة معايير كان من بينها عدد البطولات لكل نادٍ في بلده وترتيبه في الدوري، إضافة لتقييم الدوري نفسه ومشاركاته في البطولات القارية.

وجاء الأهلي المصري في المركز الأول وثانيًا الهلال وثالثًا الترجي ورابعًا النجم الساحلي التونسيين وفي المركز الخامس الأهلي السعودي.

ووجد في القائمة الاتحاد والنصر اللذان جاءا في المركزين الـ 13 والـ 14 على الترتيب في القائمة التي ضمت 25 ناديًا.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
01:22 AM

"forbesmiddleeast" : "الهلال" ثاني أقوى نادٍ عربي في 2017

"الأهلي" خامساً ووجود لناديي "الاتحاد والنصر" في القائمة

A A A
محمد السيّد - الرياض
10
3,189

احتل نادي الهلال السعودي المركز الثاني كأقوى نادٍ عربي في عام 2017 بحسب موقع "forbesmiddleeast" .

واعتمد الموقع العالمي في تقييمه على عدة معايير كان من بينها عدد البطولات لكل نادٍ في بلده وترتيبه في الدوري، إضافة لتقييم الدوري نفسه ومشاركاته في البطولات القارية.

وجاء الأهلي المصري في المركز الأول وثانيًا الهلال وثالثًا الترجي ورابعًا النجم الساحلي التونسيين وفي المركز الخامس الأهلي السعودي.

ووجد في القائمة الاتحاد والنصر اللذان جاءا في المركزين الـ 13 والـ 14 على الترتيب في القائمة التي ضمت 25 ناديًا.

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,214
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,665
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,821
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,474

كاريكاتير

الصورة الكاملة

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة