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ديوان المظالم يطلق خدمة مؤشرات الأداء لمتابعة سير أعمال المحاكم إلكترونياً

تحديد المدد الزمنية للإنجاز بدءاً من قيد الدعوى وإحالتها حتى صدور الحكم

وافق رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على اعتماد وإطلاق خدمة مؤشرات أداء المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا؛ حيث تُمكّن الخدمة رؤساء المحاكم من الاطلاع المباشر على مؤشرات أداء سير العمل في الإدارات، وتحديد المدد الزمنية للإنجاز بدءاً من قيد الدعوى وإحالتها حتى صدور الحكم فيها وأرشفة ملف الدعوى، ليكون لكل محكمة مؤشر يوضح متوسط المدة الزمنية المستغرقة في إنجاز الدعاوى.


وجاء اعتماد تلك المؤشرات مساهمة في تحقيق هدف ديوان المظالم الاستراتيجي الثاني بالتحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال خمس سنوات، والهدف الاستراتيجي الثالث بإيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء للديوان ومحاكمه؛ للوصول إلى نتائج دقيقة تعكس أداء المحاكم بشكل فوري، إضافة إلى تيسير متابعة سير العمل من قبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم.

رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد اليوسف المحاكم الإدارية محاكم الاستئناف الإدارية المحكمة الإدارية العليا ديوان المظالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ديوان المظالم يطلق خدمة مؤشرات الأداء لمتابعة سير أعمال المحاكم إلكترونياً
سبق

وافق رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على اعتماد وإطلاق خدمة مؤشرات أداء المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا؛ حيث تُمكّن الخدمة رؤساء المحاكم من الاطلاع المباشر على مؤشرات أداء سير العمل في الإدارات، وتحديد المدد الزمنية للإنجاز بدءاً من قيد الدعوى وإحالتها حتى صدور الحكم فيها وأرشفة ملف الدعوى، ليكون لكل محكمة مؤشر يوضح متوسط المدة الزمنية المستغرقة في إنجاز الدعاوى.


وجاء اعتماد تلك المؤشرات مساهمة في تحقيق هدف ديوان المظالم الاستراتيجي الثاني بالتحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال خمس سنوات، والهدف الاستراتيجي الثالث بإيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء للديوان ومحاكمه؛ للوصول إلى نتائج دقيقة تعكس أداء المحاكم بشكل فوري، إضافة إلى تيسير متابعة سير العمل من قبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
05:48 PM

ديوان المظالم يطلق خدمة مؤشرات الأداء لمتابعة سير أعمال المحاكم إلكترونياً

تحديد المدد الزمنية للإنجاز بدءاً من قيد الدعوى وإحالتها حتى صدور الحكم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على اعتماد وإطلاق خدمة مؤشرات أداء المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا؛ حيث تُمكّن الخدمة رؤساء المحاكم من الاطلاع المباشر على مؤشرات أداء سير العمل في الإدارات، وتحديد المدد الزمنية للإنجاز بدءاً من قيد الدعوى وإحالتها حتى صدور الحكم فيها وأرشفة ملف الدعوى، ليكون لكل محكمة مؤشر يوضح متوسط المدة الزمنية المستغرقة في إنجاز الدعاوى.


وجاء اعتماد تلك المؤشرات مساهمة في تحقيق هدف ديوان المظالم الاستراتيجي الثاني بالتحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال خمس سنوات، والهدف الاستراتيجي الثالث بإيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء للديوان ومحاكمه؛ للوصول إلى نتائج دقيقة تعكس أداء المحاكم بشكل فوري، إضافة إلى تيسير متابعة سير العمل من قبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم.

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