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وزير الرياضة يهنئ الهلال بتتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حقَّق اللقب للمرة الثانية على التوالي

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة لنادي الهلال بمناسبة تتويج فريقه الأول لكرة القدم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.

وتوَّج وزير الرياضة فريق الهلال بكأس الدوري أمس الأحد بعد اللقاء الذي جمعه بالفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في ختام المسابقة.

وكتب الفيصل عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: "أبارك لفريق الهلال تتويجه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومستقبلاً أفضل لبقية الفِرق في المنافسات المقبلة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يهنئ الهلال بتتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
سبق

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة لنادي الهلال بمناسبة تتويج فريقه الأول لكرة القدم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.

وتوَّج وزير الرياضة فريق الهلال بكأس الدوري أمس الأحد بعد اللقاء الذي جمعه بالفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في ختام المسابقة.

وكتب الفيصل عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: "أبارك لفريق الهلال تتويجه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومستقبلاً أفضل لبقية الفِرق في المنافسات المقبلة".

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
01:24 AM

وزير الرياضة يهنئ الهلال بتتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حقَّق اللقب للمرة الثانية على التوالي

A A A
أحمد سرور - الرياض
5
1,150

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة لنادي الهلال بمناسبة تتويج فريقه الأول لكرة القدم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.

وتوَّج وزير الرياضة فريق الهلال بكأس الدوري أمس الأحد بعد اللقاء الذي جمعه بالفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في ختام المسابقة.

وكتب الفيصل عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: "أبارك لفريق الهلال تتويجه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومستقبلاً أفضل لبقية الفِرق في المنافسات المقبلة".

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