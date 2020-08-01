توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار غزيرة على عدة مواقع في المملكة. وقال عبر حسابه في تويتر: "متوقع اليوم السبت 1441/12/11هـ وليلة الأحد - بإذن الله - أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك والمدينة وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض واليمن وسلطنة عمان. وأضاف: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وجنوب تبوك.

هطولات ورياح قوية.. أجواء ثاني أيام العيد بتوقيع "الحصيني": هنا الأمطار صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-01 توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار غزيرة على عدة مواقع في المملكة.



وقال عبر حسابه في تويتر: "متوقع اليوم السبت 1441/12/11هـ وليلة الأحد - بإذن الله - أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك والمدينة وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض واليمن وسلطنة عمان.



وأضاف: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وجنوب تبوك.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 08:55 AM

هطولات ورياح قوية.. أجواء ثاني أيام العيد بتوقيع "الحصيني": هنا الأمطار قال: الرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من منطقتي مكة والمدينة وغيرهما





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توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار غزيرة على عدة مواقع في المملكة.



وقال عبر حسابه في تويتر: "متوقع اليوم السبت 1441/12/11هـ وليلة الأحد - بإذن الله - أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك والمدينة وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض واليمن وسلطنة عمان.



وأضاف: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وجنوب تبوك.