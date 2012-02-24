بعد أزمة المحتوى مع أستراليا.. "فيسبوك" يستثمر مليار دولار في صناعة الأخبار

أسوة بقرار مماثل من "جوجل"

تعهدت شركة فيسبوك، اليوم (الأربعاء)، باستثمار ما لا يقل عن مليار دولار في صناعة الأخبار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بعد أيام من مواجهة رفيعة المستوى مع الحكومة الأسترالية بشأن الدفع للمنافذ الإخبارية مقابل المحتوى.

ويأتي التزام "فيسبوك" بصناعة الأخبار في أعقاب استثمار "جوجل" مليار دولار العام الماضي، حيث يخضع عمالقة التكنولوجيا للتدقيق بشأن نموذج أعمالهم، وكذلك انتشار المعلومات المضللة على نظامهم الأساسي، وفقاً لـ"رويترز".

وأعاد "فيسبوك" أمس صفحات الأخبار الأسترالية، منهياً تعتيماً غير مسبوق دام أسبوعاً بعد انتزاع تنازلات من الحكومة بشأن قانون مقترح يتطلب من عمالقة التكنولوجيا دفع أموال لشركات الإعلام التقليدية مقابل محتواها.