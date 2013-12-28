النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
حُكِم عليها بناءً على المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المحكمة الجزائية المتخصصة: إدانة لجين الهذلول بسعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم

أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى النور التخصصي

قالت: إجمالي العمليات التي أُجريت خلال عام 2020م بلغ 5749 عملية

قدّم قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، خدماته لـ 107901 حالة، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة مكة المكرّمة" أنه يتم تطبيق نظام فرز حالات الطوارئ وفق النظام الأمريكي، وبحسب معايير طبية معينة، لسرعة تنظيم العمل الإسعافي من خلال حرص الفريق الطبي والاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة إلى العلاج.

وأبانت أن إجمالي عدد العمليات التي أُجريت في مستشفى النور التخصصي خلال عام 2020م، بلغ 5749 عملية، كما خصّص المستشفى مركزاً لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا، وتماشياً مع الاحترازات الوقائية اللازمة، كما تمّ تفعيل العيادات الافتراضية التي بلغ عدد الحالات المستقبلة فيها 33165 حالة، إضافة إلى خدمة "دواؤك لبيتك" التي بلغ عددها 8793 وصفة دوائية تمّ إيصالها للمرضى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى النور التخصصي
سبق

قدّم قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، خدماته لـ 107901 حالة، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة مكة المكرّمة" أنه يتم تطبيق نظام فرز حالات الطوارئ وفق النظام الأمريكي، وبحسب معايير طبية معينة، لسرعة تنظيم العمل الإسعافي من خلال حرص الفريق الطبي والاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة إلى العلاج.

وأبانت أن إجمالي عدد العمليات التي أُجريت في مستشفى النور التخصصي خلال عام 2020م، بلغ 5749 عملية، كما خصّص المستشفى مركزاً لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا، وتماشياً مع الاحترازات الوقائية اللازمة، كما تمّ تفعيل العيادات الافتراضية التي بلغ عدد الحالات المستقبلة فيها 33165 حالة، إضافة إلى خدمة "دواؤك لبيتك" التي بلغ عددها 8793 وصفة دوائية تمّ إيصالها للمرضى.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
12:08 PM

أكثر من 107 آلاف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى النور التخصصي

قالت: إجمالي العمليات التي أُجريت خلال عام 2020م بلغ 5749 عملية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
340

قدّم قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، خدماته لـ 107901 حالة، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة مكة المكرّمة" أنه يتم تطبيق نظام فرز حالات الطوارئ وفق النظام الأمريكي، وبحسب معايير طبية معينة، لسرعة تنظيم العمل الإسعافي من خلال حرص الفريق الطبي والاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة إلى العلاج.

وأبانت أن إجمالي عدد العمليات التي أُجريت في مستشفى النور التخصصي خلال عام 2020م، بلغ 5749 عملية، كما خصّص المستشفى مركزاً لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا، وتماشياً مع الاحترازات الوقائية اللازمة، كما تمّ تفعيل العيادات الافتراضية التي بلغ عدد الحالات المستقبلة فيها 33165 حالة، إضافة إلى خدمة "دواؤك لبيتك" التي بلغ عددها 8793 وصفة دوائية تمّ إيصالها للمرضى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,732
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,070
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,367

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة