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"الجوازات" تعلن الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر

عبر منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية

‏أعلنت المديرية العامة للجوازات الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وشملت الفئة الأولى كلًا من الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

أولًا: تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد.

ثانيًا: أن لا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله.

ثالثًا: أن تكون المشاركة في أضيق نطاق، وبيّنت أن المستندات المطلوب إرفاقها لهذه الفئة هي:

1- تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة.

2- تحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.

3- إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.

فيما شملت الفئة الثانية، "المواطنين ممن لديهم حالات إنسانية"؛ وتشمل هذه الفئة حالتين:

1- لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

2- وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة؛ وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

أولًا: ما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة:

1- إثبات صلة القرابة (زوج - زوجة - أب - أم) للمقيم خارج المملكة.

2- إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر.

3- تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة.

- إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدق من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.

ثانيًا: ما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة:

أ- تقديم شهادة الوفاة.

ب - إثبات صلة القرابة.

ثالثًا: إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.

بينما شملت الفئة الثالثة، المواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة؛ وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

أولاً: يتم تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج:

أ- إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه (وثيقة) (صك) تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط.

ب - بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول "دائمة أو شبه دائمة".

ج - تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.

ثانيًا: إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.

وأوضحت "الجوازات" أن إصدار هذه التصاريح لهذه الفئات من قبل المديرية العامة للجوازات بناءً على ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تعلن الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر
سبق

‏أعلنت المديرية العامة للجوازات الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وشملت الفئة الأولى كلًا من الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

أولًا: تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد.

ثانيًا: أن لا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله.

ثالثًا: أن تكون المشاركة في أضيق نطاق، وبيّنت أن المستندات المطلوب إرفاقها لهذه الفئة هي:

1- تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة.

2- تحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.

3- إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.

فيما شملت الفئة الثانية، "المواطنين ممن لديهم حالات إنسانية"؛ وتشمل هذه الفئة حالتين:

1- لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

2- وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة؛ وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

أولًا: ما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة:

1- إثبات صلة القرابة (زوج - زوجة - أب - أم) للمقيم خارج المملكة.

2- إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر.

3- تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة.

- إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدق من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.

ثانيًا: ما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة:

أ- تقديم شهادة الوفاة.

ب - إثبات صلة القرابة.

ثالثًا: إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.

بينما شملت الفئة الثالثة، المواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة؛ وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

أولاً: يتم تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج:

أ- إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه (وثيقة) (صك) تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط.

ب - بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول "دائمة أو شبه دائمة".

ج - تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.

ثانيًا: إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.

وأوضحت "الجوازات" أن إصدار هذه التصاريح لهذه الفئات من قبل المديرية العامة للجوازات بناءً على ذلك.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
06:03 PM
اخر تعديل
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
07:31 PM

"الجوازات" تعلن الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر

عبر منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
5,719

‏أعلنت المديرية العامة للجوازات الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وشملت الفئة الأولى كلًا من الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

أولًا: تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد.

ثانيًا: أن لا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله.

ثالثًا: أن تكون المشاركة في أضيق نطاق، وبيّنت أن المستندات المطلوب إرفاقها لهذه الفئة هي:

1- تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة.

2- تحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.

3- إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.

فيما شملت الفئة الثانية، "المواطنين ممن لديهم حالات إنسانية"؛ وتشمل هذه الفئة حالتين:

1- لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

2- وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة؛ وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

أولًا: ما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة:

1- إثبات صلة القرابة (زوج - زوجة - أب - أم) للمقيم خارج المملكة.

2- إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر.

3- تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة.

- إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدق من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.

ثانيًا: ما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة:

أ- تقديم شهادة الوفاة.

ب - إثبات صلة القرابة.

ثالثًا: إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.

بينما شملت الفئة الثالثة، المواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة؛ وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

أولاً: يتم تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج:

أ- إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه (وثيقة) (صك) تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط.

ب - بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول "دائمة أو شبه دائمة".

ج - تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.

ثانيًا: إرسال الطلبات عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية.

وأوضحت "الجوازات" أن إصدار هذه التصاريح لهذه الفئات من قبل المديرية العامة للجوازات بناءً على ذلك.

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