تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-02
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
01:08 PM
تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.