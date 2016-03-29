150 جهة بـ34 دولة استفادت من تجربة "المودة" في خدمة الأسرة

"المحمادي": الجمعية تتيح الاطلاع والتحميل المباشر لأكثر من 50 دليلًا إرشاديًّا ومنهجية

أكد الدكتور فيصل المحمادي عضو مجلس إدارة جمعية "المودة" للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، أن "المودة" تسعى من خلال مبادرة معرفة لتقديم النقل المعرفي لكل الجهات؛ لتعزيز التنمية المجتمعية، وتنمية القطاع غير الربحي؛ بما يعزز دورها في الابتكار وتقديم الخدمات بجودة عالية.

وأضاف المحمادي، أن ذلك يأتي ضمن سعي "المودة" لتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي؛ وفي مقدمتها الالتزام بنقل تجربتها وخبراتها المعرفية التي اكتسبتها على مدى أكثر من 18 عامًا في خدمة الأسرة والمجتمع لكل الجهات سواء من القطاع العام أو الخاص وغير الربحي.

وأشار المحمادي إلى أن الجمعية قدّمت النقل المعرفي لأكثر من 150 جهة في 34 دولة منها 82 جمعية موزعة على 31 محافظة داخل المملكة؛ حيث تنوعت محاور النقل المعرفي ما بين التميز والتطوير المؤسسي وإدارة الموارد البشرية والأتمتة الإلكترونية، وقياس الأثر الاجتماعي، وقياس رضا أصحاب المصلحة وخدمات الإرشاد الأسري، وعلاج اضطرابات الطفولة وتوعية المجتمع بقضايا الأسرة.

وأضاف أن الجمعية تتيح عبر موقعها الإلكتروني الاطلاع والتحميل المباشر لأكثر من 50 دليلًا إرشاديًّا ومنهجية ولائحة تنظيمية، وبلغ عدد مرات التحميل لهذه الأدلة أكثر من 98 ألف مرة.

ولفت إلى أنه لمواكبة الطلب المتزايد؛ فقد تم تحويل بيت الخبرة الداخلي إلى مركز مستقل.

وأكد المحمادي أن "المودة" قامت مؤخرًا بتأسيس مركز معرفة للتميز والابتكار المؤسسي كأحد مشاريع الاستثمار الاجتماعي بالمودة؛ بهدف تقديم خدمات التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الأسرية وتأسيس معامل الابتكار الأسري وتطبيق معايير التميز المؤسسي وتجهيز ملفات المشاركة في جوائز التميز المؤسسي.

وعبر عن امتنانه لجميع الجهات التي تشرفت "المودة" بتقديم النقل المعرفي لها وتبادل الخبرات معها؛ لافتًا إلى أن "المودة" ترحّب بكل الجهات التي ترغب في الاطلاع والاستفادة من مبادرة معرفة للنقل المعرفي سواء بزيارة مقر الجمعية أو عبر التواصل عن بُعد.

جدير بالذكر أن "المودة" نالت 11 جائزة محلية وإقليمية وعالمية؛ لقاء برامجها وخدماتها المقدمة للأسرة، وتقدم الجمعية خدماتها للمستفيدين على مدار 13 ساعة يوميًّا، كما تقدم الحجوزات الاستشارية مجانًا عبر الرقم الخاص بمركز إسعاد المستفيدين 920001426، وخدمة الاستشارات الإلكترونية والتسجيل في الدورات التدريبية وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين عبر موقعها الإلكتروني www.almawaddah.org، وتقديم الاستشارات الهاتفية من المتخصصين في تقديم الاستشارات عبر الرقم الموحد 920001421.