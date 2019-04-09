وسط مطاردة من أبها .. ضمك يتمسّك بالصدارة

في الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى

انطلقت اليوم مباريات الجولة الـ32 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بخمسة لقاءات.

وعلى الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بالرياض، حقق نجران فوزًا على ضيفه الكوكب بنتيجة 2 - 1، ورفع نجران رصيده لـ47 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 37 نقطة في المركز السابع عشر بجدول الترتيب، وحسم فريق ضمك مباراته أمام ضيفه الخليج، بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، ورفع ضمك رصيده لـ59 نقطة في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد الخليج عند 51 نقطة في المركز الرابع.

وفاز فريق القيصومة بهدفين لهدف على حساب ضيفه هجر، وارتفع رصيد القيصومة إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 3 نقاط أقل عن هجر عاشر جدول الترتيب. وتعادل الطائي وضيفه النجوم بهدف لكل منهما، ورفع الطائي رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع، بينما وصل رصيد النجوم إلى 41 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وفي ختام مباريات اليوم حقق فريق العدالة فوزًا بنتيجة 3 - 2 على حساب ضيفه جدة، وارتفع رصيد العدالة لـ52 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد جدة عند 45 نقطة بالمركز السادس في جدول الترتيب.