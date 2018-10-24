ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، بأن الزلزال كان على عمق 67 كيلو متراً عند الساعة 13:11 بالتوقيت المحلي (05:11 بتوقيت غرينتش).

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرقي تايوان.

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال شرقي تايوان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-24 ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرقي تايوان. وأفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، بأن الزلزال كان على عمق 67 كيلو متراً عند الساعة 13:11 بالتوقيت المحلي (05:11 بتوقيت غرينتش). ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443 09:32 AM

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال شرقي تايوان لم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية





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ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرقي تايوان.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، بأن الزلزال كان على عمق 67 كيلو متراً عند الساعة 13:11 بالتوقيت المحلي (05:11 بتوقيت غرينتش).

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.