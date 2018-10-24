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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال شرقي تايوان

لم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرقي تايوان.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، بأن الزلزال كان على عمق 67 كيلو متراً عند الساعة 13:11 بالتوقيت المحلي (05:11 بتوقيت غرينتش).

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال شرقي تايوان
سبق

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرقي تايوان.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، بأن الزلزال كان على عمق 67 كيلو متراً عند الساعة 13:11 بالتوقيت المحلي (05:11 بتوقيت غرينتش).

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
09:32 AM

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال شرقي تايوان

لم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرقي تايوان.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، بأن الزلزال كان على عمق 67 كيلو متراً عند الساعة 13:11 بالتوقيت المحلي (05:11 بتوقيت غرينتش).

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

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