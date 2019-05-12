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ظهران الجنوب.. اعتماد صرف أكثر من 900 ألف ريال مكافآت للطلاب

بمدارس المحافظة والمراكز التابعة لها لشهر رجب.. أودعت في حسابات الأولياء

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب صرف مبلغ 942.392 ريالاً، مكافآت وإعانات طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها لشهر رجب.
وأفاد مدير التعليم سعيد هباش أبو حديد أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات قد أودعت في حسابات أولياء أمورهم.

إدارة التعليم ظهران الجنوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ظهران الجنوب.. اعتماد صرف أكثر من 900 ألف ريال مكافآت للطلاب
سبق

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب صرف مبلغ 942.392 ريالاً، مكافآت وإعانات طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها لشهر رجب.
وأفاد مدير التعليم سعيد هباش أبو حديد أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات قد أودعت في حسابات أولياء أمورهم.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
09:11 PM

ظهران الجنوب.. اعتماد صرف أكثر من 900 ألف ريال مكافآت للطلاب

بمدارس المحافظة والمراكز التابعة لها لشهر رجب.. أودعت في حسابات الأولياء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ظهران الجنوب
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اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب صرف مبلغ 942.392 ريالاً، مكافآت وإعانات طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها لشهر رجب.
وأفاد مدير التعليم سعيد هباش أبو حديد أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات قد أودعت في حسابات أولياء أمورهم.

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