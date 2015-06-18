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بعضها "كوش أفراح".. إغلاق 4 مستودعات مخالفة داخل أحياء سكنية بينبع

ضِمن جولات رقابية للبلدية أغلقت خلالها مطعمًا وصادرت وأتلفت أغذية فاسدة

أغلقت بلدية ينبع -ممثلة في وكالة البلدية للخدمات بإدارة الأسواق- أمس الاثنين، 4 مستودعات بالمحافظة غير مرخصة تقع داخل الأحياء سكنية.

وتشمل المستودعات المخالفة والمغلقة، مستودعات أخشاب وحديد وإسفنج، إضافة إلى مستودعات مستخدمة كمعامل رخام و"كوش" الأفراح.

كما ‏تواصل وكالة البلدية للخدمات -الممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن ‎حملة الرقابة البلدية؛ فيما رصدت البلدية عددًا من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة تم على إثرها إغلاق مطعم ومصادرة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعضها "كوش أفراح".. إغلاق 4 مستودعات مخالفة داخل أحياء سكنية بينبع
سبق

أغلقت بلدية ينبع -ممثلة في وكالة البلدية للخدمات بإدارة الأسواق- أمس الاثنين، 4 مستودعات بالمحافظة غير مرخصة تقع داخل الأحياء سكنية.

وتشمل المستودعات المخالفة والمغلقة، مستودعات أخشاب وحديد وإسفنج، إضافة إلى مستودعات مستخدمة كمعامل رخام و"كوش" الأفراح.

كما ‏تواصل وكالة البلدية للخدمات -الممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن ‎حملة الرقابة البلدية؛ فيما رصدت البلدية عددًا من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة تم على إثرها إغلاق مطعم ومصادرة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
08:36 AM

بعضها "كوش أفراح".. إغلاق 4 مستودعات مخالفة داخل أحياء سكنية بينبع

ضِمن جولات رقابية للبلدية أغلقت خلالها مطعمًا وصادرت وأتلفت أغذية فاسدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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1,567

أغلقت بلدية ينبع -ممثلة في وكالة البلدية للخدمات بإدارة الأسواق- أمس الاثنين، 4 مستودعات بالمحافظة غير مرخصة تقع داخل الأحياء سكنية.

وتشمل المستودعات المخالفة والمغلقة، مستودعات أخشاب وحديد وإسفنج، إضافة إلى مستودعات مستخدمة كمعامل رخام و"كوش" الأفراح.

كما ‏تواصل وكالة البلدية للخدمات -الممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن ‎حملة الرقابة البلدية؛ فيما رصدت البلدية عددًا من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة تم على إثرها إغلاق مطعم ومصادرة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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