كما ‏تواصل وكالة البلدية للخدمات -الممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن ‎حملة الرقابة البلدية؛ فيما رصدت البلدية عددًا من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة تم على إثرها إغلاق مطعم ومصادرة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتشمل المستودعات المخالفة والمغلقة، مستودعات أخشاب وحديد وإسفنج، إضافة إلى مستودعات مستخدمة كمعامل رخام و"كوش" الأفراح.

أغلقت بلدية ينبع -ممثلة في وكالة البلدية للخدمات بإدارة الأسواق- أمس الاثنين، 4 مستودعات بالمحافظة غير مرخصة تقع داخل الأحياء سكنية.

بعضها "كوش أفراح".. إغلاق 4 مستودعات مخالفة داخل أحياء سكنية بينبع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-18 أغلقت بلدية ينبع -ممثلة في وكالة البلدية للخدمات بإدارة الأسواق- أمس الاثنين، 4 مستودعات بالمحافظة غير مرخصة تقع داخل الأحياء سكنية. وتشمل المستودعات المخالفة والمغلقة، مستودعات أخشاب وحديد وإسفنج، إضافة إلى مستودعات مستخدمة كمعامل رخام و"كوش" الأفراح. كما ‏تواصل وكالة البلدية للخدمات -الممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن ‎حملة الرقابة البلدية؛ فيما رصدت البلدية عددًا من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة تم على إثرها إغلاق مطعم ومصادرة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 08:36 AM

بعضها "كوش أفراح".. إغلاق 4 مستودعات مخالفة داخل أحياء سكنية بينبع ضِمن جولات رقابية للبلدية أغلقت خلالها مطعمًا وصادرت وأتلفت أغذية فاسدة





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أغلقت بلدية ينبع -ممثلة في وكالة البلدية للخدمات بإدارة الأسواق- أمس الاثنين، 4 مستودعات بالمحافظة غير مرخصة تقع داخل الأحياء سكنية.

وتشمل المستودعات المخالفة والمغلقة، مستودعات أخشاب وحديد وإسفنج، إضافة إلى مستودعات مستخدمة كمعامل رخام و"كوش" الأفراح.

كما ‏تواصل وكالة البلدية للخدمات -الممثلة في قسم صحة البيئة- جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن ‎حملة الرقابة البلدية؛ فيما رصدت البلدية عددًا من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة تم على إثرها إغلاق مطعم ومصادرة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.