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وصفه بـ"الغبي".. "ترامب سخر من أذنيْ" مدير فريق حمايته ثم أقاله

توتر العلاقة كان واضحًا بين الطرفين.. وأليز: ليست إقالة مجرد انتقال منظم

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان منزعجًا من مدير جهاز الخدمة السرية السابق راندولف أليز، وسبق أن سخر من مظهره الجسدي، ووصفه بـ"الغبي".

ووفقًا لمصادر نيويورك تايمز؛ فإن "الدليل على وجود علاقة متوترة بين ترامب وأليز كان واضحًا؛ حتى إن ترامب سَخِر من حجم أذنيْ أليز".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق من الاثنين، ذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن ترامب أقال مدير جهاز الخدمة السرية، الوكالة المسؤولة عن حماية الرئيس وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وقالت الشبكة، نقلًا عن عدة مسؤولين بالإدارة، إن ترامب أصدر تعليمات للقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني بإقالة مدير جهاز الخدمة السرية راندولف أليز.

غير أن "أليز" قال إنه لم يُقَل؛ واصفًا التغيير بأنه يندرج في إطار "انتقال منظم في القيادة" بوزارة الأمن الداخلي.

يأتي ذلك بعد يوم من استقالة مسؤول كبير آخر بفريق الأمن القومي، وهي وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن.

ووصف مسؤول الإقالة لـ"سي.إن.إن" أنها "تطهير شبه ممنهج" في وزارة الأمن الداخلي التي يتبعها جهاز الخدمة السرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وصفه بـ"الغبي".. "ترامب سخر من أذنيْ" مدير فريق حمايته ثم أقاله
سبق

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان منزعجًا من مدير جهاز الخدمة السرية السابق راندولف أليز، وسبق أن سخر من مظهره الجسدي، ووصفه بـ"الغبي".

ووفقًا لمصادر نيويورك تايمز؛ فإن "الدليل على وجود علاقة متوترة بين ترامب وأليز كان واضحًا؛ حتى إن ترامب سَخِر من حجم أذنيْ أليز".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق من الاثنين، ذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن ترامب أقال مدير جهاز الخدمة السرية، الوكالة المسؤولة عن حماية الرئيس وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وقالت الشبكة، نقلًا عن عدة مسؤولين بالإدارة، إن ترامب أصدر تعليمات للقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني بإقالة مدير جهاز الخدمة السرية راندولف أليز.

غير أن "أليز" قال إنه لم يُقَل؛ واصفًا التغيير بأنه يندرج في إطار "انتقال منظم في القيادة" بوزارة الأمن الداخلي.

يأتي ذلك بعد يوم من استقالة مسؤول كبير آخر بفريق الأمن القومي، وهي وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن.

ووصف مسؤول الإقالة لـ"سي.إن.إن" أنها "تطهير شبه ممنهج" في وزارة الأمن الداخلي التي يتبعها جهاز الخدمة السرية.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
02:05 PM

وصفه بـ"الغبي".. "ترامب سخر من أذنيْ" مدير فريق حمايته ثم أقاله

توتر العلاقة كان واضحًا بين الطرفين.. وأليز: ليست إقالة مجرد انتقال منظم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان منزعجًا من مدير جهاز الخدمة السرية السابق راندولف أليز، وسبق أن سخر من مظهره الجسدي، ووصفه بـ"الغبي".

ووفقًا لمصادر نيويورك تايمز؛ فإن "الدليل على وجود علاقة متوترة بين ترامب وأليز كان واضحًا؛ حتى إن ترامب سَخِر من حجم أذنيْ أليز".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق من الاثنين، ذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن ترامب أقال مدير جهاز الخدمة السرية، الوكالة المسؤولة عن حماية الرئيس وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وقالت الشبكة، نقلًا عن عدة مسؤولين بالإدارة، إن ترامب أصدر تعليمات للقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني بإقالة مدير جهاز الخدمة السرية راندولف أليز.

غير أن "أليز" قال إنه لم يُقَل؛ واصفًا التغيير بأنه يندرج في إطار "انتقال منظم في القيادة" بوزارة الأمن الداخلي.

يأتي ذلك بعد يوم من استقالة مسؤول كبير آخر بفريق الأمن القومي، وهي وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن.

ووصف مسؤول الإقالة لـ"سي.إن.إن" أنها "تطهير شبه ممنهج" في وزارة الأمن الداخلي التي يتبعها جهاز الخدمة السرية.

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