النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غرفة المجمعة تحتضن جلسة نسائية بعنوان "الوظيفة أم العمل الحر؟"

في إطار الجهود الهادفة لحثّ الفتيات على الانخراط في الأعمال التجارية

نظّمت اللجنة النسائية بالغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة، بالتعاون مع جمعية الأمومة والطفولة بالغاط، جلسة إرشادية مجانية بعنوان "الوظيفة أم العمل الحر؟".

وعُقدت الجلسة بمقر الجمعية في محافظة الغاط، بإشراف عضو مجلس إدارة الغرفة خلود العضيلة؛ وقدّمتها مستشار تطوير الأعمال والمدير المعتمد منال خان.

وتحدثت "خان"؛ عن تجديد الطموح المهني واكتشاف السمات الشخصية والمهارات لدى المتدربة، إضافة إلى تعزيز مزايا العمل الحر، والهدف من طرق أبواب التجارة والفرص المتوافرة.

من جانبها، قالت المشرفة خلود العضيلة: البرنامج يستهدف المستثمرات من المنزل ورائدات الأعمال، وكذلك ربّات البيوت والخريجات والعاطلات والمتقاعدات.

وأضافت: استفاد أكثر من ٢٢ متدرّبة من الورشة التي تأتي امتداداً للبرنامج المُعد في المجمعة وسينفّذ لاحقاً في الأرطاوية بما يتوافق مع رؤية الوطن ٢٠٣٠م، حول تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها بالمشاركة في عديد من الأنشطة الاقتصادية.

وقالت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بـ "تعليم الغاط" ريمه العمر: من الجميل أن يكون لدى الطالبة إلمامٌ بالمعلومات التي تساعدها على شق طريقها إلى عالم ريادة الأعمال، وكذلك أنا كموظفة حكومية تمنحني أفكاراً بعد التقاعد.

وقالت المدير التنفيذي لجمعية الأمومة والطفولة إلهام الزومان: ما كان حلماً بالأمس أصبح اليوم حقيقة، وهذا ما يحتاج إليه المجتمع في الوقت الراهن لتحقيق رؤية الوطن في تشجيع الفتيات على الإقبال على المهن المتعدّدة، فالسوق السعودي نشيط ويحتاج إلى أيادٍ وطنية طموحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
غرفة المجمعة تحتضن جلسة نسائية بعنوان "الوظيفة أم العمل الحر؟"
سبق

نظّمت اللجنة النسائية بالغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة، بالتعاون مع جمعية الأمومة والطفولة بالغاط، جلسة إرشادية مجانية بعنوان "الوظيفة أم العمل الحر؟".

وعُقدت الجلسة بمقر الجمعية في محافظة الغاط، بإشراف عضو مجلس إدارة الغرفة خلود العضيلة؛ وقدّمتها مستشار تطوير الأعمال والمدير المعتمد منال خان.

وتحدثت "خان"؛ عن تجديد الطموح المهني واكتشاف السمات الشخصية والمهارات لدى المتدربة، إضافة إلى تعزيز مزايا العمل الحر، والهدف من طرق أبواب التجارة والفرص المتوافرة.

من جانبها، قالت المشرفة خلود العضيلة: البرنامج يستهدف المستثمرات من المنزل ورائدات الأعمال، وكذلك ربّات البيوت والخريجات والعاطلات والمتقاعدات.

وأضافت: استفاد أكثر من ٢٢ متدرّبة من الورشة التي تأتي امتداداً للبرنامج المُعد في المجمعة وسينفّذ لاحقاً في الأرطاوية بما يتوافق مع رؤية الوطن ٢٠٣٠م، حول تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها بالمشاركة في عديد من الأنشطة الاقتصادية.

وقالت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بـ "تعليم الغاط" ريمه العمر: من الجميل أن يكون لدى الطالبة إلمامٌ بالمعلومات التي تساعدها على شق طريقها إلى عالم ريادة الأعمال، وكذلك أنا كموظفة حكومية تمنحني أفكاراً بعد التقاعد.

وقالت المدير التنفيذي لجمعية الأمومة والطفولة إلهام الزومان: ما كان حلماً بالأمس أصبح اليوم حقيقة، وهذا ما يحتاج إليه المجتمع في الوقت الراهن لتحقيق رؤية الوطن في تشجيع الفتيات على الإقبال على المهن المتعدّدة، فالسوق السعودي نشيط ويحتاج إلى أيادٍ وطنية طموحة.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
01:29 PM

غرفة المجمعة تحتضن جلسة نسائية بعنوان "الوظيفة أم العمل الحر؟"

في إطار الجهود الهادفة لحثّ الفتيات على الانخراط في الأعمال التجارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
0
62

نظّمت اللجنة النسائية بالغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة، بالتعاون مع جمعية الأمومة والطفولة بالغاط، جلسة إرشادية مجانية بعنوان "الوظيفة أم العمل الحر؟".

وعُقدت الجلسة بمقر الجمعية في محافظة الغاط، بإشراف عضو مجلس إدارة الغرفة خلود العضيلة؛ وقدّمتها مستشار تطوير الأعمال والمدير المعتمد منال خان.

وتحدثت "خان"؛ عن تجديد الطموح المهني واكتشاف السمات الشخصية والمهارات لدى المتدربة، إضافة إلى تعزيز مزايا العمل الحر، والهدف من طرق أبواب التجارة والفرص المتوافرة.

من جانبها، قالت المشرفة خلود العضيلة: البرنامج يستهدف المستثمرات من المنزل ورائدات الأعمال، وكذلك ربّات البيوت والخريجات والعاطلات والمتقاعدات.

وأضافت: استفاد أكثر من ٢٢ متدرّبة من الورشة التي تأتي امتداداً للبرنامج المُعد في المجمعة وسينفّذ لاحقاً في الأرطاوية بما يتوافق مع رؤية الوطن ٢٠٣٠م، حول تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها بالمشاركة في عديد من الأنشطة الاقتصادية.

وقالت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بـ "تعليم الغاط" ريمه العمر: من الجميل أن يكون لدى الطالبة إلمامٌ بالمعلومات التي تساعدها على شق طريقها إلى عالم ريادة الأعمال، وكذلك أنا كموظفة حكومية تمنحني أفكاراً بعد التقاعد.

وقالت المدير التنفيذي لجمعية الأمومة والطفولة إلهام الزومان: ما كان حلماً بالأمس أصبح اليوم حقيقة، وهذا ما يحتاج إليه المجتمع في الوقت الراهن لتحقيق رؤية الوطن في تشجيع الفتيات على الإقبال على المهن المتعدّدة، فالسوق السعودي نشيط ويحتاج إلى أيادٍ وطنية طموحة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,190
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,453
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,167
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,075

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة