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المسحل يعقد اجتماعاً مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة

ناقش روزنامة الموسم الرياضي المقبل

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، اجتماعاً "عن بعد" مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة بمشاركة الأمين العام إبراهيم القاسم وأعضاء المجلس الدكتور خالد المقرن وتركي السلطان ونعيم البكر.

وشهد الاجتماع مناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل، واستعراض الاقتراحات والأفكار التي طرحها ممثلو الأندية وأبرز الملاحظات والصعوبات التي تواجههم.

وأبدى " المسحل" سعادته بالالتقاء بممثلي الأندية، مؤكداً أنه سيتم دراسة جميع الطلبات التي عرضت، للخروج بأفضل القرارات الممكنة للمساهمة في تطوير الدوري في المواسم المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسحل يعقد اجتماعاً مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة
سبق

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، اجتماعاً "عن بعد" مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة بمشاركة الأمين العام إبراهيم القاسم وأعضاء المجلس الدكتور خالد المقرن وتركي السلطان ونعيم البكر.

وشهد الاجتماع مناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل، واستعراض الاقتراحات والأفكار التي طرحها ممثلو الأندية وأبرز الملاحظات والصعوبات التي تواجههم.

وأبدى " المسحل" سعادته بالالتقاء بممثلي الأندية، مؤكداً أنه سيتم دراسة جميع الطلبات التي عرضت، للخروج بأفضل القرارات الممكنة للمساهمة في تطوير الدوري في المواسم المقبلة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
10:34 PM

المسحل يعقد اجتماعاً مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة

ناقش روزنامة الموسم الرياضي المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ، اجتماعاً "عن بعد" مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثالثة بمشاركة الأمين العام إبراهيم القاسم وأعضاء المجلس الدكتور خالد المقرن وتركي السلطان ونعيم البكر.

وشهد الاجتماع مناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل، واستعراض الاقتراحات والأفكار التي طرحها ممثلو الأندية وأبرز الملاحظات والصعوبات التي تواجههم.

وأبدى " المسحل" سعادته بالالتقاء بممثلي الأندية، مؤكداً أنه سيتم دراسة جميع الطلبات التي عرضت، للخروج بأفضل القرارات الممكنة للمساهمة في تطوير الدوري في المواسم المقبلة.

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