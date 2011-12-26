البرازيل تسجل 22967 إصابة جديدة بكورونا.. وظهور أول إصابة بالطفرة البريطانية بفرنسا

1100 حالة إضافية بكوريا الجنوبية و20 بالصين

أعلنت وزارة الصحّة الفرنسية اليوم تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجدّ التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ المصاب مواطن فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور (وسط) حيث يخضع للحجر المنزلي.



وأضافت أنّه عاد "من لندن في 19 ديسمبر" ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أنّ "هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19" تسجّل في فرنسا.



وتتميّز الطفرة البريطانية من كوفيد-19 بأنّها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.



البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 22967 إصابة جديدة بفيروس كورونا و482 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و448560، ويبلغ مجمل الوفيات 190488.



كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 1132 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية، من بينها 1104 إصابات محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 55902، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وارتفعت حصيلة الوفيات بمقدار 20 وفاة لتصل إلى 793 حالة وفاة.



وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 38532 مريضًا، بزيادة 484 مريضًا عن اليوم السابق.



الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي الصيني سجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعًا من 14 في اليوم السابق.



ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86933، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.