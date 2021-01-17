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مستشفى شرق جدة يطلق مبادرة الخدمة الاجتماعية لتدوير الأجهزة الطبية

تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي وتفعيل روح المشاركة ونشر ثقافة التبرع

أطلق مستشفى شرق جدة، اليوم الأحد، مبادرة الخدمة الاجتماعية لتدوير الأجهزة الطبية، تحت رعاية المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور خالد بن أحمد الغامدي.

وتفصيلاً جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون الهندسية المهندس هشام قنيطة ومدير إدارة الخدمات الطبية الدكتور رحمة العامري ومدير إدارة الخدمات الطبية المساعدة بالإنابة محمد الغامدي، ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية نورة الجعيد.

والمبادرة هي عبارة عن تدوير الأجهزة الطبية التي يملكها منسوبو المستشفى وفائضة عن الحاجة لديهم ويمكن استخدامها للمرضى غير القادرين على تأمينها.

ويكمن الهدف من تلك المبادرة في زيادة الوعي المجتمعي نحو الاستفادة من الأجهزة الطبية المستخدمة، ولنشر ثقافة التبرع وفتح نافذة جديدة لذلك، وكذلك حصر الأجهزة الطبية الفائضة عن الحاجة وإعادة تأهيلها لمرضى آخرين.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير التنفيذي الدكتور الغامدي أن من مزايا هذه المبادرة أنها ستخدم أكبر عددٍ من المستفيدين غير القادرين على تأمينها ومشاركة منسوبي المستشفى في تلك المبادرة في تفعيل روح المشاركة بين أفراد المجتمع وتقليل نسبة هدر وتلف المستلزمات الطبية دون استخدامها في ظل وجود من يحتاج إليها.

وبهذه المناسبة، تم تكريم الاختصاصي الاجتماعي عبدالرحمن الشهري صاحب فكرة المبادرة.

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مستشفى شرق جدة يطلق مبادرة الخدمة الاجتماعية لتدوير الأجهزة الطبية
سبق

أطلق مستشفى شرق جدة، اليوم الأحد، مبادرة الخدمة الاجتماعية لتدوير الأجهزة الطبية، تحت رعاية المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور خالد بن أحمد الغامدي.

وتفصيلاً جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون الهندسية المهندس هشام قنيطة ومدير إدارة الخدمات الطبية الدكتور رحمة العامري ومدير إدارة الخدمات الطبية المساعدة بالإنابة محمد الغامدي، ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية نورة الجعيد.

والمبادرة هي عبارة عن تدوير الأجهزة الطبية التي يملكها منسوبو المستشفى وفائضة عن الحاجة لديهم ويمكن استخدامها للمرضى غير القادرين على تأمينها.

ويكمن الهدف من تلك المبادرة في زيادة الوعي المجتمعي نحو الاستفادة من الأجهزة الطبية المستخدمة، ولنشر ثقافة التبرع وفتح نافذة جديدة لذلك، وكذلك حصر الأجهزة الطبية الفائضة عن الحاجة وإعادة تأهيلها لمرضى آخرين.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير التنفيذي الدكتور الغامدي أن من مزايا هذه المبادرة أنها ستخدم أكبر عددٍ من المستفيدين غير القادرين على تأمينها ومشاركة منسوبي المستشفى في تلك المبادرة في تفعيل روح المشاركة بين أفراد المجتمع وتقليل نسبة هدر وتلف المستلزمات الطبية دون استخدامها في ظل وجود من يحتاج إليها.

وبهذه المناسبة، تم تكريم الاختصاصي الاجتماعي عبدالرحمن الشهري صاحب فكرة المبادرة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
10:13 PM

مستشفى شرق جدة يطلق مبادرة الخدمة الاجتماعية لتدوير الأجهزة الطبية

تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي وتفعيل روح المشاركة ونشر ثقافة التبرع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مستشفى شرق جدة، اليوم الأحد، مبادرة الخدمة الاجتماعية لتدوير الأجهزة الطبية، تحت رعاية المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور خالد بن أحمد الغامدي.

وتفصيلاً جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون الهندسية المهندس هشام قنيطة ومدير إدارة الخدمات الطبية الدكتور رحمة العامري ومدير إدارة الخدمات الطبية المساعدة بالإنابة محمد الغامدي، ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية نورة الجعيد.

والمبادرة هي عبارة عن تدوير الأجهزة الطبية التي يملكها منسوبو المستشفى وفائضة عن الحاجة لديهم ويمكن استخدامها للمرضى غير القادرين على تأمينها.

ويكمن الهدف من تلك المبادرة في زيادة الوعي المجتمعي نحو الاستفادة من الأجهزة الطبية المستخدمة، ولنشر ثقافة التبرع وفتح نافذة جديدة لذلك، وكذلك حصر الأجهزة الطبية الفائضة عن الحاجة وإعادة تأهيلها لمرضى آخرين.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير التنفيذي الدكتور الغامدي أن من مزايا هذه المبادرة أنها ستخدم أكبر عددٍ من المستفيدين غير القادرين على تأمينها ومشاركة منسوبي المستشفى في تلك المبادرة في تفعيل روح المشاركة بين أفراد المجتمع وتقليل نسبة هدر وتلف المستلزمات الطبية دون استخدامها في ظل وجود من يحتاج إليها.

وبهذه المناسبة، تم تكريم الاختصاصي الاجتماعي عبدالرحمن الشهري صاحب فكرة المبادرة.

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