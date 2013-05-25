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خالد بن سلمان يلتقي قائد القيادة الوسطى الأمريكية ويبحث معه الشراكة العسكرية

بحَثَا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها

الْتقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض، قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق الأول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحثُ الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في الجوانب الدفاعية والعسكرية، مع التأكيد على أهميتها ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها؛ بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

حضر اللقاء: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، وعدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خالد بن سلمان يلتقي قائد القيادة الوسطى الأمريكية ويبحث معه الشراكة العسكرية
سبق

الْتقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض، قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق الأول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحثُ الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في الجوانب الدفاعية والعسكرية، مع التأكيد على أهميتها ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها؛ بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

حضر اللقاء: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، وعدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
08:19 AM

خالد بن سلمان يلتقي قائد القيادة الوسطى الأمريكية ويبحث معه الشراكة العسكرية

بحَثَا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الْتقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض، قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق الأول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحثُ الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في الجوانب الدفاعية والعسكرية، مع التأكيد على أهميتها ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها؛ بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

حضر اللقاء: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، وعدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.

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