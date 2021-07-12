"التجارة" تشهّر بشركة ووافدين يغشون المستهلكين بتغيير تواريخ إنتاج الأرز

شهَّرت وزارة التجارة، بشركة وعامليْن وافديْن؛ الأول مدير المستودع من جنسية يمنية، والثاني أمين المستودع من جنسية سودانية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية؛ حيث ضبطت بمقر المنشأة 1.550 كيس أرز (أمريكي) زنة 10 كيلو جرام، تحمل تواريخ إنتاج مختلفة عن التاريخ الأصلي للمحصول.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وحجز ومصادرة الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.