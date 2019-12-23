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مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة

لتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين

وقّع الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مذكرة تفاهم؛ للمشاركة في البرامج التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجمعية.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن مذكرة التفاهم تأتي في ظل توجهات معظم قطاعات الدولة المعنية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030، وتبادل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تقديم برامج بحثية تعليمية وتوعوية تسهم في توطيد أواصر التعاون وتنسيق الجهود، وتحقيقاً لأهداف الأمانة في خلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني في جميع المجالات التنموية والتعليمية والاجتماعية.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل المؤسسي رعد بن محمد الشريف: الهدف من المذكرة هو التعاون المشترك الذي تقوم به أمانة العاصمة المقدسة؛ من أجل توفير خدمات فعالة ودعم البرامج العلمية والعملية وإبراز الجهد الاجتماعي التطوعي بشكل عام، مع المحافظة على التنمية المستدامة، والسعي في خلق شراكات استراتيجية بصفة خاصة.

وأضاف: تقتضي بنود مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين أو من يفوضانهما من الجهات المعنية الواقعة تحت إشراف كل منهما، وتقديم الملاحظات والدروس المستفادة من جميع الأطراف.

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مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة
سبق

وقّع الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مذكرة تفاهم؛ للمشاركة في البرامج التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجمعية.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن مذكرة التفاهم تأتي في ظل توجهات معظم قطاعات الدولة المعنية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030، وتبادل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تقديم برامج بحثية تعليمية وتوعوية تسهم في توطيد أواصر التعاون وتنسيق الجهود، وتحقيقاً لأهداف الأمانة في خلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني في جميع المجالات التنموية والتعليمية والاجتماعية.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل المؤسسي رعد بن محمد الشريف: الهدف من المذكرة هو التعاون المشترك الذي تقوم به أمانة العاصمة المقدسة؛ من أجل توفير خدمات فعالة ودعم البرامج العلمية والعملية وإبراز الجهد الاجتماعي التطوعي بشكل عام، مع المحافظة على التنمية المستدامة، والسعي في خلق شراكات استراتيجية بصفة خاصة.

وأضاف: تقتضي بنود مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين أو من يفوضانهما من الجهات المعنية الواقعة تحت إشراف كل منهما، وتقديم الملاحظات والدروس المستفادة من جميع الأطراف.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:01 PM

مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة

لتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقّع الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مذكرة تفاهم؛ للمشاركة في البرامج التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجمعية.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن مذكرة التفاهم تأتي في ظل توجهات معظم قطاعات الدولة المعنية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030، وتبادل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تقديم برامج بحثية تعليمية وتوعوية تسهم في توطيد أواصر التعاون وتنسيق الجهود، وتحقيقاً لأهداف الأمانة في خلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني في جميع المجالات التنموية والتعليمية والاجتماعية.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل المؤسسي رعد بن محمد الشريف: الهدف من المذكرة هو التعاون المشترك الذي تقوم به أمانة العاصمة المقدسة؛ من أجل توفير خدمات فعالة ودعم البرامج العلمية والعملية وإبراز الجهد الاجتماعي التطوعي بشكل عام، مع المحافظة على التنمية المستدامة، والسعي في خلق شراكات استراتيجية بصفة خاصة.

وأضاف: تقتضي بنود مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين أو من يفوضانهما من الجهات المعنية الواقعة تحت إشراف كل منهما، وتقديم الملاحظات والدروس المستفادة من جميع الأطراف.

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