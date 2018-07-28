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آخر تحديث رسمي من الكويت: 3 شروط لدخول السعوديين.. تعرف عليها

السماح بالسفر للمحصنين

أعلنت الحكومة الكويتية عدم السماح بسفر المواطنين غير المحصنين ابتداءً من أول أغسطس، وحددت شروط استقبال القادمين إلى الكويت ومنهم السعوديون؛ وهي كالتالي:

- نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر، وألا تظهر عليهم أي أعراض للمرض، شريطة أن تكون سارية المفعول 72 ساعة من ساعة وتاريخ المسحة إلى وقت القبول على الرحلة.

- الخضوع لحجر صحي منزلي لمدة سبعة أيام، إلا إذا أجروا اختباراً نتيجته سلبية في الكويت، وفي حالة رغبتهم إنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص PCR واحد، والدفع داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم.

- المحصنون المتلقون اللقاح خارج دولة الكويت ومن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت تتم اعتماد شهادتهم عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة الكويتية، ثم التسجيل بتطبيق "شلونك" ثم منصة "کویت. مسافر".

- غير المحصنين يسجلون بتطبيق "مناعة" و"شلونك" و"كويت. مسافر"، وعمل عدد فحصين PCR أحدهما عند الوصول لدولة الكويت، والآخر باليوم السادس من الحجر المؤسسي، وكذلك سداد قيمة حجرهم 7 أيام بالحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية المعتمدة والمذكورة بمنصة "كويت. مسافر".

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آخر تحديث رسمي من الكويت: 3 شروط لدخول السعوديين.. تعرف عليها
سبق

أعلنت الحكومة الكويتية عدم السماح بسفر المواطنين غير المحصنين ابتداءً من أول أغسطس، وحددت شروط استقبال القادمين إلى الكويت ومنهم السعوديون؛ وهي كالتالي:

- نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر، وألا تظهر عليهم أي أعراض للمرض، شريطة أن تكون سارية المفعول 72 ساعة من ساعة وتاريخ المسحة إلى وقت القبول على الرحلة.

- الخضوع لحجر صحي منزلي لمدة سبعة أيام، إلا إذا أجروا اختباراً نتيجته سلبية في الكويت، وفي حالة رغبتهم إنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص PCR واحد، والدفع داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم.

- المحصنون المتلقون اللقاح خارج دولة الكويت ومن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت تتم اعتماد شهادتهم عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة الكويتية، ثم التسجيل بتطبيق "شلونك" ثم منصة "کویت. مسافر".

- غير المحصنين يسجلون بتطبيق "مناعة" و"شلونك" و"كويت. مسافر"، وعمل عدد فحصين PCR أحدهما عند الوصول لدولة الكويت، والآخر باليوم السادس من الحجر المؤسسي، وكذلك سداد قيمة حجرهم 7 أيام بالحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية المعتمدة والمذكورة بمنصة "كويت. مسافر".

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:45 PM

آخر تحديث رسمي من الكويت: 3 شروط لدخول السعوديين.. تعرف عليها

السماح بالسفر للمحصنين

A A A
خالد خليل - الرياض
6
16,781

أعلنت الحكومة الكويتية عدم السماح بسفر المواطنين غير المحصنين ابتداءً من أول أغسطس، وحددت شروط استقبال القادمين إلى الكويت ومنهم السعوديون؛ وهي كالتالي:

- نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر، وألا تظهر عليهم أي أعراض للمرض، شريطة أن تكون سارية المفعول 72 ساعة من ساعة وتاريخ المسحة إلى وقت القبول على الرحلة.

- الخضوع لحجر صحي منزلي لمدة سبعة أيام، إلا إذا أجروا اختباراً نتيجته سلبية في الكويت، وفي حالة رغبتهم إنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص PCR واحد، والدفع داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم.

- المحصنون المتلقون اللقاح خارج دولة الكويت ومن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت تتم اعتماد شهادتهم عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة الكويتية، ثم التسجيل بتطبيق "شلونك" ثم منصة "کویت. مسافر".

- غير المحصنين يسجلون بتطبيق "مناعة" و"شلونك" و"كويت. مسافر"، وعمل عدد فحصين PCR أحدهما عند الوصول لدولة الكويت، والآخر باليوم السادس من الحجر المؤسسي، وكذلك سداد قيمة حجرهم 7 أيام بالحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية المعتمدة والمذكورة بمنصة "كويت. مسافر".

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