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أمير مكة يزور ميناء الملك عبدالله برابغ ويلتقي خريجي برنامج طموح

ثاني أكبر ميناء في المملكة ورافد لتحقيق رؤية 2030

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة، ⁧ الأمير خالد الفيصل⁩، اليوم الأحد، ميناء الملك عبدالله بـرابغ؛ والتقى عدداً من خريجي برنامج ‏طموح⁩ العاملين في الميناء، وذلك في إطار برنامج زيارته لمحافظات المنطقة.

⁧ ويعد ميناء الملك عبدالله ثاني أكبر ميناء في المملكة بعد ميناء جدة، وافتتحه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن بن سلمان بن عبدالعزيز، قبل نحو ثلاثة أعوام، ويعتبر الميناء رافداً لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ في تطور الاقتصاد وتوفير الوظائف.

وميناء الملك عبدالله برابغ هو واحد من تسعة موانئ في المملكة العربية السعودية، لكل منها دور، ويهدف إلى استقطاب حركة الملاحة العالمية في سوق المنطقة والسوق العالمية، ورفع كفاءة الصادرات والواردات السعودية والسرعة وتخفيض التكلفة.

أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل⁩

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يزور ميناء الملك عبدالله برابغ ويلتقي خريجي برنامج طموح
سبق

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة، ⁧ الأمير خالد الفيصل⁩، اليوم الأحد، ميناء الملك عبدالله بـرابغ؛ والتقى عدداً من خريجي برنامج ‏طموح⁩ العاملين في الميناء، وذلك في إطار برنامج زيارته لمحافظات المنطقة.

⁧ ويعد ميناء الملك عبدالله ثاني أكبر ميناء في المملكة بعد ميناء جدة، وافتتحه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن بن سلمان بن عبدالعزيز، قبل نحو ثلاثة أعوام، ويعتبر الميناء رافداً لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ في تطور الاقتصاد وتوفير الوظائف.

وميناء الملك عبدالله برابغ هو واحد من تسعة موانئ في المملكة العربية السعودية، لكل منها دور، ويهدف إلى استقطاب حركة الملاحة العالمية في سوق المنطقة والسوق العالمية، ورفع كفاءة الصادرات والواردات السعودية والسرعة وتخفيض التكلفة.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
02:34 PM

أمير مكة يزور ميناء الملك عبدالله برابغ ويلتقي خريجي برنامج طموح

ثاني أكبر ميناء في المملكة ورافد لتحقيق رؤية 2030

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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زار مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة، ⁧ الأمير خالد الفيصل⁩، اليوم الأحد، ميناء الملك عبدالله بـرابغ؛ والتقى عدداً من خريجي برنامج ‏طموح⁩ العاملين في الميناء، وذلك في إطار برنامج زيارته لمحافظات المنطقة.

⁧ ويعد ميناء الملك عبدالله ثاني أكبر ميناء في المملكة بعد ميناء جدة، وافتتحه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن بن سلمان بن عبدالعزيز، قبل نحو ثلاثة أعوام، ويعتبر الميناء رافداً لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ في تطور الاقتصاد وتوفير الوظائف.

وميناء الملك عبدالله برابغ هو واحد من تسعة موانئ في المملكة العربية السعودية، لكل منها دور، ويهدف إلى استقطاب حركة الملاحة العالمية في سوق المنطقة والسوق العالمية، ورفع كفاءة الصادرات والواردات السعودية والسرعة وتخفيض التكلفة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,842
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,432
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