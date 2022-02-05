تقرير يكشف طريقة خبيثة تستخدمها التطبيقات لكسب مستخدمين جدد.. ما علاقتها بـ"ميتا فيرس"؟

كشف تقرير صحفي عالمي عن طريقة خبيثة تستخدمها بعض التطبيقات لكسب مستخدمين جدد، ومدى علاقتها بعالم "ميتا فيرس" الذي تنوي شركة "ميتا" أو "فيسبوك" إطلاقه قريبًا.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن 522 تطبيقًا للهاتف المحمول حول العالم باتت تستخدم كلمة "ميتا فيرس" في وصفها عبر المتاجر الإلكترونية؛ للإيحاء بأنها تتوافق مع العالم الافتراضي المرتقب رغم عدم إطلاقه رسميًا بعد.

وعلل التقرير استخدام التطبيقات تلك الكلمة؛ لأنها فعليًا "تريند"، وتحظى بشعبية كبيرة، وتستخدمها التطبيقات للحصول على مستخدمين جدد بطريقة خبيثة.

ورصد التقرير أن حوالي 23% من التطبيقات على الهواتف المحمولة باتت تستخدم كلمة "ميتا فيرس" في وصفها؛ للحصول على مستخدمين جدد.