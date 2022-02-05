النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقرير يكشف طريقة خبيثة تستخدمها التطبيقات لكسب مستخدمين جدد.. ما علاقتها بـ"ميتا فيرس"؟

كشف تقرير صحفي عالمي عن طريقة خبيثة تستخدمها بعض التطبيقات لكسب مستخدمين جدد، ومدى علاقتها بعالم "ميتا فيرس" الذي تنوي شركة "ميتا" أو "فيسبوك" إطلاقه قريبًا.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن 522 تطبيقًا للهاتف المحمول حول العالم باتت تستخدم كلمة "ميتا فيرس" في وصفها عبر المتاجر الإلكترونية؛ للإيحاء بأنها تتوافق مع العالم الافتراضي المرتقب رغم عدم إطلاقه رسميًا بعد.

وعلل التقرير استخدام التطبيقات تلك الكلمة؛ لأنها فعليًا "تريند"، وتحظى بشعبية كبيرة، وتستخدمها التطبيقات للحصول على مستخدمين جدد بطريقة خبيثة.

ورصد التقرير أن حوالي 23% من التطبيقات على الهواتف المحمولة باتت تستخدم كلمة "ميتا فيرس" في وصفها؛ للحصول على مستخدمين جدد.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تقرير يكشف طريقة خبيثة تستخدمها التطبيقات لكسب مستخدمين جدد.. ما علاقتها بـ"ميتا فيرس"؟
سبق

كشف تقرير صحفي عالمي عن طريقة خبيثة تستخدمها بعض التطبيقات لكسب مستخدمين جدد، ومدى علاقتها بعالم "ميتا فيرس" الذي تنوي شركة "ميتا" أو "فيسبوك" إطلاقه قريبًا.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن 522 تطبيقًا للهاتف المحمول حول العالم باتت تستخدم كلمة "ميتا فيرس" في وصفها عبر المتاجر الإلكترونية؛ للإيحاء بأنها تتوافق مع العالم الافتراضي المرتقب رغم عدم إطلاقه رسميًا بعد.

وعلل التقرير استخدام التطبيقات تلك الكلمة؛ لأنها فعليًا "تريند"، وتحظى بشعبية كبيرة، وتستخدمها التطبيقات للحصول على مستخدمين جدد بطريقة خبيثة.

ورصد التقرير أن حوالي 23% من التطبيقات على الهواتف المحمولة باتت تستخدم كلمة "ميتا فيرس" في وصفها؛ للحصول على مستخدمين جدد.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
12:18 PM

تقرير يكشف طريقة خبيثة تستخدمها التطبيقات لكسب مستخدمين جدد.. ما علاقتها بـ"ميتا فيرس"؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
961

كشف تقرير صحفي عالمي عن طريقة خبيثة تستخدمها بعض التطبيقات لكسب مستخدمين جدد، ومدى علاقتها بعالم "ميتا فيرس" الذي تنوي شركة "ميتا" أو "فيسبوك" إطلاقه قريبًا.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن 522 تطبيقًا للهاتف المحمول حول العالم باتت تستخدم كلمة "ميتا فيرس" في وصفها عبر المتاجر الإلكترونية؛ للإيحاء بأنها تتوافق مع العالم الافتراضي المرتقب رغم عدم إطلاقه رسميًا بعد.

وعلل التقرير استخدام التطبيقات تلك الكلمة؛ لأنها فعليًا "تريند"، وتحظى بشعبية كبيرة، وتستخدمها التطبيقات للحصول على مستخدمين جدد بطريقة خبيثة.

ورصد التقرير أن حوالي 23% من التطبيقات على الهواتف المحمولة باتت تستخدم كلمة "ميتا فيرس" في وصفها؛ للحصول على مستخدمين جدد.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,236
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,218
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,933
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,015

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة