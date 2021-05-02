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"الصحة": تسجيل  937 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1120 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 2 مايو 2021، تسجيل 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 419348 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1120 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 402,664 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6979 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9705 والحالات الحرجة 1351 حالة.

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"الصحة": تسجيل  937 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1120 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 2 مايو 2021، تسجيل 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 419348 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1120 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 402,664 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6979 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9705 والحالات الحرجة 1351 حالة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
03:38 PM
اخر تعديل
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:48 AM

"الصحة": تسجيل  937 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1120 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
12,858

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 2 مايو 2021، تسجيل 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 419348 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1120 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 402,664 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6979 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9705 والحالات الحرجة 1351 حالة.

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