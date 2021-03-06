"بلجون" مديرًا عامًا للهلال الأحمر بمكة المكرمة

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى بلجون، مديرًا عامًا للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة.

وشغل الدكتور مصطفى، العديد من المناصب، منها: مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ومدير عام الشؤون الصحية في محافظة القنفذة، ووكيل مساعد للشؤون التنموية في إمارة مكة المكرمة، ووكيل مساعد لـ"وزارة الصحة" لتنمية الاستثمار الصحي.



"بلجون"، حاصل على دكتوراه من مركز نوبل للأبحاث الطبية في "جامعة كارلونسكا" في مملكة السويد، إضافة إلى شهادة الزمالة السويدية في جراحة اللثة وزراعة الأسنان.