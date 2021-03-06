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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بلجون" مديرًا عامًا للهلال الأحمر بمكة المكرمة

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى بلجون، مديرًا عامًا للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة.

وشغل الدكتور مصطفى، العديد من المناصب، منها: مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ومدير عام الشؤون الصحية في محافظة القنفذة، ووكيل مساعد للشؤون التنموية في إمارة مكة المكرمة، ووكيل مساعد لـ"وزارة الصحة" لتنمية الاستثمار الصحي.


"بلجون"، حاصل على دكتوراه من مركز نوبل للأبحاث الطبية في "جامعة كارلونسكا" في مملكة السويد، إضافة إلى شهادة الزمالة السويدية في جراحة اللثة وزراعة الأسنان.

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"بلجون" مديرًا عامًا للهلال الأحمر بمكة المكرمة
سبق

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى بلجون، مديرًا عامًا للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة.

وشغل الدكتور مصطفى، العديد من المناصب، منها: مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ومدير عام الشؤون الصحية في محافظة القنفذة، ووكيل مساعد للشؤون التنموية في إمارة مكة المكرمة، ووكيل مساعد لـ"وزارة الصحة" لتنمية الاستثمار الصحي.


"بلجون"، حاصل على دكتوراه من مركز نوبل للأبحاث الطبية في "جامعة كارلونسكا" في مملكة السويد، إضافة إلى شهادة الزمالة السويدية في جراحة اللثة وزراعة الأسنان.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
06:28 PM

"بلجون" مديرًا عامًا للهلال الأحمر بمكة المكرمة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى بلجون، مديرًا عامًا للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة.

وشغل الدكتور مصطفى، العديد من المناصب، منها: مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ومدير عام الشؤون الصحية في محافظة القنفذة، ووكيل مساعد للشؤون التنموية في إمارة مكة المكرمة، ووكيل مساعد لـ"وزارة الصحة" لتنمية الاستثمار الصحي.


"بلجون"، حاصل على دكتوراه من مركز نوبل للأبحاث الطبية في "جامعة كارلونسكا" في مملكة السويد، إضافة إلى شهادة الزمالة السويدية في جراحة اللثة وزراعة الأسنان.

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