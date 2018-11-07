النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة مخالفة لنظام البيانات التجارية بمحافظة العقيق

المقاومة اليمنية تتوغل في "الحديدة" وتنهي عمليات تأمين منطقة بين الميدانين

كبَّدت المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى ونجحت في تحييد قناصتهم

أكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية اليمنية (حراس الجمهورية) تطهير دوار كيلو 8 بهجوم كبَّد المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح أن وحدات نوعية من حراس الجمهورية والعمالقة بعد تأمين كامل المساحة من دوار المطاحن إلى دوار كيلو 8، والمنشآت المحيطة بها، تواصل توغلها غربًا في الطريق الموصل إلى وسط المدينة.

ولفت المصدر إلى أن وحدة مكافحة القناصة التابعة لحراس الجمهورية تحقق نجاحات كبيرة في تحييد قناصة المليشيات الحوثية التي تراهن عليها كأهم أسلحتها الدفاعية داخل مدينة الحديدة.. مؤكدًا مصرع وأَسْر عدد منهم.

وتواصل المقاومة المشتركة توغلها داخل مدينة الحديدة غربي اليمن بوتيرة عالية وسط انكسارات في دفاعات المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا من جراء الخسائر الكبيرة في صفوفها، فضلاً عن خسائرها المتواصلة في أهم أوراقها المتمثلة بسلاح القناصة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المقاومة اليمنية تتوغل في "الحديدة" وتنهي عمليات تأمين منطقة بين الميدانين
سبق

أكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية اليمنية (حراس الجمهورية) تطهير دوار كيلو 8 بهجوم كبَّد المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح أن وحدات نوعية من حراس الجمهورية والعمالقة بعد تأمين كامل المساحة من دوار المطاحن إلى دوار كيلو 8، والمنشآت المحيطة بها، تواصل توغلها غربًا في الطريق الموصل إلى وسط المدينة.

ولفت المصدر إلى أن وحدة مكافحة القناصة التابعة لحراس الجمهورية تحقق نجاحات كبيرة في تحييد قناصة المليشيات الحوثية التي تراهن عليها كأهم أسلحتها الدفاعية داخل مدينة الحديدة.. مؤكدًا مصرع وأَسْر عدد منهم.

وتواصل المقاومة المشتركة توغلها داخل مدينة الحديدة غربي اليمن بوتيرة عالية وسط انكسارات في دفاعات المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا من جراء الخسائر الكبيرة في صفوفها، فضلاً عن خسائرها المتواصلة في أهم أوراقها المتمثلة بسلاح القناصة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:42 PM

المقاومة اليمنية تتوغل في "الحديدة" وتنهي عمليات تأمين منطقة بين الميدانين

كبَّدت المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى ونجحت في تحييد قناصتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الحد الجنوبي
0
6,742

أكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية اليمنية (حراس الجمهورية) تطهير دوار كيلو 8 بهجوم كبَّد المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح أن وحدات نوعية من حراس الجمهورية والعمالقة بعد تأمين كامل المساحة من دوار المطاحن إلى دوار كيلو 8، والمنشآت المحيطة بها، تواصل توغلها غربًا في الطريق الموصل إلى وسط المدينة.

ولفت المصدر إلى أن وحدة مكافحة القناصة التابعة لحراس الجمهورية تحقق نجاحات كبيرة في تحييد قناصة المليشيات الحوثية التي تراهن عليها كأهم أسلحتها الدفاعية داخل مدينة الحديدة.. مؤكدًا مصرع وأَسْر عدد منهم.

وتواصل المقاومة المشتركة توغلها داخل مدينة الحديدة غربي اليمن بوتيرة عالية وسط انكسارات في دفاعات المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا من جراء الخسائر الكبيرة في صفوفها، فضلاً عن خسائرها المتواصلة في أهم أوراقها المتمثلة بسلاح القناصة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,310
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,566
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,986
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,201

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة