المكسيك: 4050 إصابة جديدة و267 وفاة إضافية بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، تسجيل 4050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى وفاة 267 مصاباً بالوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 216852 والوفيات إلى 26648 حالة وفاة.

وقال مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا، خلال مؤتمر صحفي: "إن السلطات تدرس حالة 64143 مشتبهاً فيه بالمرض".

ورجحت الحكومة المكسيكية أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة، مؤكدة أن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.