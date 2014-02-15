النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1982 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3372 خلال الـ24 ساعة الماضية

السماح بالسفر للمطعمين وغيرهم.. الكويت ترفع معظم قيود "كورونا"

إجراءات مقبلة للتعامل مع الفيروس وقرارات بإلغاء كثير من التدابير

أعلن رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، في مؤتمر صحافي، أمس الإثنين، أن البلاد قررت إلغاء كثير من القيود التي فرضت لاحتواء جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك السفر إلى الخارج للجميع، ومنهم غير المطعمين.

وأضاف "الخالد"، أن المجلس راجع القرارات الأخيرة، وتدارس الإجراءات المقبلة لسبل التعامل مع الفيروس، واتخذ قرارات بإلغاء كثير من التدابير، ومن بينها إعادة رصّ الصفوف في المساجد، والسماح بالسفر للجميع من المطعمين وغير المطعمين، وفتح دخول المجمعات التجارية أمام الجميع.

من جهته، أوضح الناطق باسم الحكومة الكويتية، أنه تم إلغاء شرط إجراء فحص "بي سي آر" للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول، وكذلك الحجر المنزلي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 2562 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 603869.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 5406 حالات شفاء، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 565903، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7.‏93 في المائة.

فيروس كورونا الجديد الكويت

الرئيسية/ محطات

اعلان
السماح بالسفر للمطعمين وغيرهم.. الكويت ترفع معظم قيود "كورونا"
سبق

أعلن رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، في مؤتمر صحافي، أمس الإثنين، أن البلاد قررت إلغاء كثير من القيود التي فرضت لاحتواء جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك السفر إلى الخارج للجميع، ومنهم غير المطعمين.

وأضاف "الخالد"، أن المجلس راجع القرارات الأخيرة، وتدارس الإجراءات المقبلة لسبل التعامل مع الفيروس، واتخذ قرارات بإلغاء كثير من التدابير، ومن بينها إعادة رصّ الصفوف في المساجد، والسماح بالسفر للجميع من المطعمين وغير المطعمين، وفتح دخول المجمعات التجارية أمام الجميع.

من جهته، أوضح الناطق باسم الحكومة الكويتية، أنه تم إلغاء شرط إجراء فحص "بي سي آر" للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول، وكذلك الحجر المنزلي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 2562 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 603869.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 5406 حالات شفاء، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 565903، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7.‏93 في المائة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
12:51 PM

السماح بالسفر للمطعمين وغيرهم.. الكويت ترفع معظم قيود "كورونا"

إجراءات مقبلة للتعامل مع الفيروس وقرارات بإلغاء كثير من التدابير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
973

أعلن رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، في مؤتمر صحافي، أمس الإثنين، أن البلاد قررت إلغاء كثير من القيود التي فرضت لاحتواء جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك السفر إلى الخارج للجميع، ومنهم غير المطعمين.

وأضاف "الخالد"، أن المجلس راجع القرارات الأخيرة، وتدارس الإجراءات المقبلة لسبل التعامل مع الفيروس، واتخذ قرارات بإلغاء كثير من التدابير، ومن بينها إعادة رصّ الصفوف في المساجد، والسماح بالسفر للجميع من المطعمين وغير المطعمين، وفتح دخول المجمعات التجارية أمام الجميع.

من جهته، أوضح الناطق باسم الحكومة الكويتية، أنه تم إلغاء شرط إجراء فحص "بي سي آر" للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول، وكذلك الحجر المنزلي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 2562 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 603869.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 5406 حالات شفاء، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 565903، مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7.‏93 في المائة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,477
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,119

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة