النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يوافق على مشروع نظام تصنيف المقاولين

طالب الأعلى للقضاء بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على مشروع نظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرفقة.

وطالب بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية.

ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى إبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.

وطالب في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، المجلس الأعلى للقضاء، بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.

وناقش المجلس التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، والتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440 / 1441 هـ.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يوافق على مشروع نظام تصنيف المقاولين
سبق

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على مشروع نظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرفقة.

وطالب بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية.

ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى إبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.

وطالب في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، المجلس الأعلى للقضاء، بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.

وناقش المجلس التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، والتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440 / 1441 هـ.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
12:33 PM

"الشورى" يوافق على مشروع نظام تصنيف المقاولين

طالب الأعلى للقضاء بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,818

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على مشروع نظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرفقة.

وطالب بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية.

ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى إبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.

وطالب في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، المجلس الأعلى للقضاء، بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.

وناقش المجلس التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، والتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440 / 1441 هـ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,247
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,332
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,007
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,705

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عینه على راتبي!!

زوجي عینه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة