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بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

حذر قائدي المركبات من الضباب الكثيف وتدني الرؤية

أغلق "مرور الباحة" عقبة الأبناء التي تربط محافظة بلجرشي بمحافظة العرضيات احترازياً؛ لوجود سيول منقولة مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وكان مرور منطقة الباحة قد حذّر قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبّب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وطالب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعا مدير إدارة "مرور الباحة" العقيد مسفر الثبيتي؛ قائدي المركبات بمختلف أنواعها، إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف.

وأكد أن رجال مرور المنطقة يوجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.

مرور الباحة عقبة الأبناء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء
سبق

أغلق "مرور الباحة" عقبة الأبناء التي تربط محافظة بلجرشي بمحافظة العرضيات احترازياً؛ لوجود سيول منقولة مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وكان مرور منطقة الباحة قد حذّر قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبّب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وطالب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعا مدير إدارة "مرور الباحة" العقيد مسفر الثبيتي؛ قائدي المركبات بمختلف أنواعها، إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف.

وأكد أن رجال مرور المنطقة يوجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
03:02 PM

بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

حذر قائدي المركبات من الضباب الكثيف وتدني الرؤية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
1,675

أغلق "مرور الباحة" عقبة الأبناء التي تربط محافظة بلجرشي بمحافظة العرضيات احترازياً؛ لوجود سيول منقولة مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وكان مرور منطقة الباحة قد حذّر قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبّب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وطالب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعا مدير إدارة "مرور الباحة" العقيد مسفر الثبيتي؛ قائدي المركبات بمختلف أنواعها، إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف.

وأكد أن رجال مرور المنطقة يوجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.

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