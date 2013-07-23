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خلال الـ 24 ساعة الماضية.. قطر تسجل 196 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 224934 وتعافي 222600

سجلت قطر خلال الـ 24 ساعة الماضية 196 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد - 19".

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 224934 إصابة، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 122 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 222600 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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خلال الـ 24 ساعة الماضية.. قطر تسجل 196 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت قطر خلال الـ 24 ساعة الماضية 196 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد - 19".

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 224934 إصابة، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 122 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 222600 حالة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
09:09 PM

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. قطر تسجل 196 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 224934 وتعافي 222600

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدوحة
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سجلت قطر خلال الـ 24 ساعة الماضية 196 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد - 19".

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 224934 إصابة، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 122 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 222600 حالة.

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