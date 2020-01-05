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الرياض تحتضن النسخة الثالثة لملتقى ومعرض الاستقدام 2020

برعاية "سبق" للعام الثالث على التوالي.. وبالشراكة مع وزارة العمل

للعام الثالث على التوالي، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ينطلق ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة، الذي يفتح أبوابه على مدى أربعة أيام في الفترة من 20- 23 يناير 2020م في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويُعد الملتقى الأول والأضخم من نوعه في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، انطلاقًا مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية والمتميزة، التي تمثل بدورها انعكاسًا لتطورات ومتانة الاقتصاد السعودي في مختلف الفعاليات والأحداث التنموية، خاصة في ظل برامج ومشروعات الرؤية السعودية 2030.

وتحتل الرياض المرتبة الأولى اقتصاديًّا على مستوى الأيدي العاملة الأجنبية، وعلى مستوى أضخم المشروعات الاقتصادية، وأضخم مشروعات البنية التحتية التي تمثل بدورها نموذجًا للتنوع الثقافي والاقتصادي؛ إذ تحتل السعودية مرتبة متقدمة بين دول العالم بصفتها مركز استقطاب ضخمًا للقوى العاملة في مختلف المجالات.

ويأتي انطلاق الموسم الثالث من ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة في العاصمة الرياض بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة حقوق الإنسان، وبمشاركة أضخم وأهم شركات الاستقدام الوطنية ذات التجارب الرائدة في هذا الجانب، إضافة إلى نخبة من مكاتب الخدمات العمالية الموثوقة والمتميزة مع الجمهور، التي تمنح بدورها منصة لتقديم الخدمات، وإبراز جوانب التميز للشركات ومكاتب الاستقدام، إضافة لشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام، بما في ذلك شركات التأمين وإدارة المرافق ونحوها.

ويصاحب فعاليات الملتقى مجموعة من ورش وأوراق العمل على مدار الأيام الأربعة، يقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون وإعلاميون وأكاديميون.

وتشهد العاصمة الرياض نقلات نوعية في صناعة الأحداث والفعاليات التي جعلت منها مركزًا إقليميًّا ودوليًّا لصناعة المؤتمرات والمعارض والاجتماعات.

الرياض مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تحتضن النسخة الثالثة لملتقى ومعرض الاستقدام 2020
سبق

للعام الثالث على التوالي، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ينطلق ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة، الذي يفتح أبوابه على مدى أربعة أيام في الفترة من 20- 23 يناير 2020م في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويُعد الملتقى الأول والأضخم من نوعه في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، انطلاقًا مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية والمتميزة، التي تمثل بدورها انعكاسًا لتطورات ومتانة الاقتصاد السعودي في مختلف الفعاليات والأحداث التنموية، خاصة في ظل برامج ومشروعات الرؤية السعودية 2030.

وتحتل الرياض المرتبة الأولى اقتصاديًّا على مستوى الأيدي العاملة الأجنبية، وعلى مستوى أضخم المشروعات الاقتصادية، وأضخم مشروعات البنية التحتية التي تمثل بدورها نموذجًا للتنوع الثقافي والاقتصادي؛ إذ تحتل السعودية مرتبة متقدمة بين دول العالم بصفتها مركز استقطاب ضخمًا للقوى العاملة في مختلف المجالات.

ويأتي انطلاق الموسم الثالث من ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة في العاصمة الرياض بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة حقوق الإنسان، وبمشاركة أضخم وأهم شركات الاستقدام الوطنية ذات التجارب الرائدة في هذا الجانب، إضافة إلى نخبة من مكاتب الخدمات العمالية الموثوقة والمتميزة مع الجمهور، التي تمنح بدورها منصة لتقديم الخدمات، وإبراز جوانب التميز للشركات ومكاتب الاستقدام، إضافة لشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام، بما في ذلك شركات التأمين وإدارة المرافق ونحوها.

ويصاحب فعاليات الملتقى مجموعة من ورش وأوراق العمل على مدار الأيام الأربعة، يقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون وإعلاميون وأكاديميون.

وتشهد العاصمة الرياض نقلات نوعية في صناعة الأحداث والفعاليات التي جعلت منها مركزًا إقليميًّا ودوليًّا لصناعة المؤتمرات والمعارض والاجتماعات.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
10:17 PM

الرياض تحتضن النسخة الثالثة لملتقى ومعرض الاستقدام 2020

برعاية "سبق" للعام الثالث على التوالي.. وبالشراكة مع وزارة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للعام الثالث على التوالي، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ينطلق ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة، الذي يفتح أبوابه على مدى أربعة أيام في الفترة من 20- 23 يناير 2020م في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويُعد الملتقى الأول والأضخم من نوعه في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، انطلاقًا مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية والمتميزة، التي تمثل بدورها انعكاسًا لتطورات ومتانة الاقتصاد السعودي في مختلف الفعاليات والأحداث التنموية، خاصة في ظل برامج ومشروعات الرؤية السعودية 2030.

وتحتل الرياض المرتبة الأولى اقتصاديًّا على مستوى الأيدي العاملة الأجنبية، وعلى مستوى أضخم المشروعات الاقتصادية، وأضخم مشروعات البنية التحتية التي تمثل بدورها نموذجًا للتنوع الثقافي والاقتصادي؛ إذ تحتل السعودية مرتبة متقدمة بين دول العالم بصفتها مركز استقطاب ضخمًا للقوى العاملة في مختلف المجالات.

ويأتي انطلاق الموسم الثالث من ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة في العاصمة الرياض بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة حقوق الإنسان، وبمشاركة أضخم وأهم شركات الاستقدام الوطنية ذات التجارب الرائدة في هذا الجانب، إضافة إلى نخبة من مكاتب الخدمات العمالية الموثوقة والمتميزة مع الجمهور، التي تمنح بدورها منصة لتقديم الخدمات، وإبراز جوانب التميز للشركات ومكاتب الاستقدام، إضافة لشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام، بما في ذلك شركات التأمين وإدارة المرافق ونحوها.

ويصاحب فعاليات الملتقى مجموعة من ورش وأوراق العمل على مدار الأيام الأربعة، يقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون وإعلاميون وأكاديميون.

وتشهد العاصمة الرياض نقلات نوعية في صناعة الأحداث والفعاليات التي جعلت منها مركزًا إقليميًّا ودوليًّا لصناعة المؤتمرات والمعارض والاجتماعات.

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