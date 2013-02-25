النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

"موديرنا" تختبر نوعًا جديدًا من لقاحها يستهدف الطفرة الجنوب إفريقية

جزء من جهود الشركة لمواجهة الطفرات الجديدة من الفيروس والتغلب عليه

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" أنها بدأت في اختبار نوع جديد من لقاحها تم تصميمه خصيصًا لاستهداف طفرة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وقالت الشركة إنها شَحَنت جرعات من اللقاح الجديد إلى المعاهد الوطنية للصحة من أجل التجارب السريرية، ويُعد هذا التطور جزءًا من جهود الشركة لمواجهة الطفرات الجديدة من كورونا الجديدة؛ للتغلب على الفيروس المتحول باستمرار.

وأكد ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي للشركة، أن "موديرنا تلتزم بإجراء أكبر عدد من التحديثات على لقاحها حسب الضرورة؛ حتى يتم السيطرة على الوباء".

يُذكر أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن الفيروس التاجي قد تَحَور بطريقة تجعله قادرًا على مكافحة اللقاحات الحالية؛ لكن الاحتمال لا يزال مصدر قلق كبير للعلماء في جميع أنحاء العالم.

وقد وجدت الدراسات المبكرة أن لقاح موديرنا كان أقل حماية ضد سلالة جنوب إفريقيا؛ لكن الشركة قالت إن "المستوى الملحوظ من الأجسام المضادة المعادلة التي يمكن أن ترتبط بالفيروسات وتمنعها من الوصول إلى الخلايا بقيت أعلى من المستويات الوقائية".

وتُعد السلالة الجنوب إفريقية من بين أكثر طفرات الفيروس الحالية خطرًا؛ لأنها قادرة على تجنب الأجسام المضادة التي تستهدف السلالات الأقدم من فيروس كورونا.

شركة الأدوية الأمريكية موديرنا

الرئيسية/ محطات

اعلان
"موديرنا" تختبر نوعًا جديدًا من لقاحها يستهدف الطفرة الجنوب إفريقية
سبق

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" أنها بدأت في اختبار نوع جديد من لقاحها تم تصميمه خصيصًا لاستهداف طفرة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وقالت الشركة إنها شَحَنت جرعات من اللقاح الجديد إلى المعاهد الوطنية للصحة من أجل التجارب السريرية، ويُعد هذا التطور جزءًا من جهود الشركة لمواجهة الطفرات الجديدة من كورونا الجديدة؛ للتغلب على الفيروس المتحول باستمرار.

وأكد ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي للشركة، أن "موديرنا تلتزم بإجراء أكبر عدد من التحديثات على لقاحها حسب الضرورة؛ حتى يتم السيطرة على الوباء".

يُذكر أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن الفيروس التاجي قد تَحَور بطريقة تجعله قادرًا على مكافحة اللقاحات الحالية؛ لكن الاحتمال لا يزال مصدر قلق كبير للعلماء في جميع أنحاء العالم.

وقد وجدت الدراسات المبكرة أن لقاح موديرنا كان أقل حماية ضد سلالة جنوب إفريقيا؛ لكن الشركة قالت إن "المستوى الملحوظ من الأجسام المضادة المعادلة التي يمكن أن ترتبط بالفيروسات وتمنعها من الوصول إلى الخلايا بقيت أعلى من المستويات الوقائية".

وتُعد السلالة الجنوب إفريقية من بين أكثر طفرات الفيروس الحالية خطرًا؛ لأنها قادرة على تجنب الأجسام المضادة التي تستهدف السلالات الأقدم من فيروس كورونا.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
11:16 AM

"موديرنا" تختبر نوعًا جديدًا من لقاحها يستهدف الطفرة الجنوب إفريقية

جزء من جهود الشركة لمواجهة الطفرات الجديدة من الفيروس والتغلب عليه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
420

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" أنها بدأت في اختبار نوع جديد من لقاحها تم تصميمه خصيصًا لاستهداف طفرة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وقالت الشركة إنها شَحَنت جرعات من اللقاح الجديد إلى المعاهد الوطنية للصحة من أجل التجارب السريرية، ويُعد هذا التطور جزءًا من جهود الشركة لمواجهة الطفرات الجديدة من كورونا الجديدة؛ للتغلب على الفيروس المتحول باستمرار.

وأكد ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي للشركة، أن "موديرنا تلتزم بإجراء أكبر عدد من التحديثات على لقاحها حسب الضرورة؛ حتى يتم السيطرة على الوباء".

يُذكر أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن الفيروس التاجي قد تَحَور بطريقة تجعله قادرًا على مكافحة اللقاحات الحالية؛ لكن الاحتمال لا يزال مصدر قلق كبير للعلماء في جميع أنحاء العالم.

وقد وجدت الدراسات المبكرة أن لقاح موديرنا كان أقل حماية ضد سلالة جنوب إفريقيا؛ لكن الشركة قالت إن "المستوى الملحوظ من الأجسام المضادة المعادلة التي يمكن أن ترتبط بالفيروسات وتمنعها من الوصول إلى الخلايا بقيت أعلى من المستويات الوقائية".

وتُعد السلالة الجنوب إفريقية من بين أكثر طفرات الفيروس الحالية خطرًا؛ لأنها قادرة على تجنب الأجسام المضادة التي تستهدف السلالات الأقدم من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,454
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,766
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,806

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة