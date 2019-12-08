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لدغة عقرب في الطائرة.. وهذا ما حدث للضحية

خرج من ساق بنطالها الذي كانت ترتديه

تعرضت سيدة كانت على متن رحلة تابعة لخطوط "يونايتد" الجوية الأميركية للدغات عقرب، بينما كانت في رحلتها الجوية.
وبحسب ما كشفته تقارير إعلامية أمريكية فقد قالت المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، إنه أثناء تحليق الطائرة في الأجواء خلال الرحلة من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا، بدأت تشعر بآلام حارقة في ساقها، الأمر الذي اضطرها للذهاب إلى الحمام.
وكشفت المرأة أن عقرباً خرج من ساق بنطالها الذي كانت ترتديه وكان لا يزال حياً، واندفع على أرض الطائرة، ونجح المضيفون في الإمساك به في نهاية المطاف.
ولحظة هبوط الطائرة، كان المسعفون في الانتظار، حيث تمت معالجة المرأة قبل نقلها إلى المستشفى، لاستكمال العلاج، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة الـ "ديلي ميل" البريطانية.

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لدغة عقرب في الطائرة.. وهذا ما حدث للضحية
سبق

تعرضت سيدة كانت على متن رحلة تابعة لخطوط "يونايتد" الجوية الأميركية للدغات عقرب، بينما كانت في رحلتها الجوية.
وبحسب ما كشفته تقارير إعلامية أمريكية فقد قالت المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، إنه أثناء تحليق الطائرة في الأجواء خلال الرحلة من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا، بدأت تشعر بآلام حارقة في ساقها، الأمر الذي اضطرها للذهاب إلى الحمام.
وكشفت المرأة أن عقرباً خرج من ساق بنطالها الذي كانت ترتديه وكان لا يزال حياً، واندفع على أرض الطائرة، ونجح المضيفون في الإمساك به في نهاية المطاف.
ولحظة هبوط الطائرة، كان المسعفون في الانتظار، حيث تمت معالجة المرأة قبل نقلها إلى المستشفى، لاستكمال العلاج، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة الـ "ديلي ميل" البريطانية.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
08:03 PM

لدغة عقرب في الطائرة.. وهذا ما حدث للضحية

خرج من ساق بنطالها الذي كانت ترتديه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,838

تعرضت سيدة كانت على متن رحلة تابعة لخطوط "يونايتد" الجوية الأميركية للدغات عقرب، بينما كانت في رحلتها الجوية.
وبحسب ما كشفته تقارير إعلامية أمريكية فقد قالت المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، إنه أثناء تحليق الطائرة في الأجواء خلال الرحلة من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا، بدأت تشعر بآلام حارقة في ساقها، الأمر الذي اضطرها للذهاب إلى الحمام.
وكشفت المرأة أن عقرباً خرج من ساق بنطالها الذي كانت ترتديه وكان لا يزال حياً، واندفع على أرض الطائرة، ونجح المضيفون في الإمساك به في نهاية المطاف.
ولحظة هبوط الطائرة، كان المسعفون في الانتظار، حيث تمت معالجة المرأة قبل نقلها إلى المستشفى، لاستكمال العلاج، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة الـ "ديلي ميل" البريطانية.

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