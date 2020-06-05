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"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

ألمانيا: 32 وفاة و507 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين لـ 183271

سجلت ألمانيا 32 حالة وفاة بالإضافة إلى 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال معهد "روبرت كوخ" المعهد المختص في رصد المرض في ألمانيا إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 8613 حالة وفاة و 183271 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي.

وعن عدد حالات الشفاء، أشار المعهد إلى تسجيل 600 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في 16 ولاية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 168500 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: 32 وفاة و507 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت ألمانيا 32 حالة وفاة بالإضافة إلى 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال معهد "روبرت كوخ" المعهد المختص في رصد المرض في ألمانيا إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 8613 حالة وفاة و 183271 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي.

وعن عدد حالات الشفاء، أشار المعهد إلى تسجيل 600 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في 16 ولاية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 168500 حالة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:04 PM

ألمانيا: 32 وفاة و507 إصابات جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين لـ 183271

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ألمانيا 32 حالة وفاة بالإضافة إلى 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال معهد "روبرت كوخ" المعهد المختص في رصد المرض في ألمانيا إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 8613 حالة وفاة و 183271 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي.

وعن عدد حالات الشفاء، أشار المعهد إلى تسجيل 600 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في 16 ولاية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 168500 حالة.

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