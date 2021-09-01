النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخضر الصالات يستهل مشواره في كرواتيا بالفوز على مالطا

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأربعاء، مشواره في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية المقامة حاليًا في مدينة بوريتش الكرواتية والتي تستمر حتى 7 من سبتمبر الجاري، بالفوز على منتخب مالطا بنتيجة 6-0.

وسجل أهداف المنتخب السعودي كل من معاذ العسيري (هدفين)، سلطان الدحيم (هدفين)، عبدالإله العتيبي وعبدالله الدوسري.

وعمد مدرب الأخضر، الإسباني أندرو بلازا، خلال المباراة إلى تدوير اللاعبين واللعب بأكثر من تشكيلة وإشراك أغلب اللاعبين، وتقديم مستوى مرضٍ سيطروا من خلاله على أغلب مجريات اللقاء.

من جانب آخر، أبدى بلازا رضاه عن مستوى اللاعبين في أولى مباريات البطولة، متمنيًا أن يكون اللاعبون في أفضل حالاتهم في المباريات القادمة.


وعلى جانب متصل يخوض المنتخب السعودي، غدًا الخميس، ثاني مبارياته في البطولة وذلك بمواجهة منتخب سان مارينو، على صالة فالامار بوسط مدينة بوريتش.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أخضر الصالات يستهل مشواره في كرواتيا بالفوز على مالطا
سبق

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأربعاء، مشواره في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية المقامة حاليًا في مدينة بوريتش الكرواتية والتي تستمر حتى 7 من سبتمبر الجاري، بالفوز على منتخب مالطا بنتيجة 6-0.

وسجل أهداف المنتخب السعودي كل من معاذ العسيري (هدفين)، سلطان الدحيم (هدفين)، عبدالإله العتيبي وعبدالله الدوسري.

وعمد مدرب الأخضر، الإسباني أندرو بلازا، خلال المباراة إلى تدوير اللاعبين واللعب بأكثر من تشكيلة وإشراك أغلب اللاعبين، وتقديم مستوى مرضٍ سيطروا من خلاله على أغلب مجريات اللقاء.

من جانب آخر، أبدى بلازا رضاه عن مستوى اللاعبين في أولى مباريات البطولة، متمنيًا أن يكون اللاعبون في أفضل حالاتهم في المباريات القادمة.


وعلى جانب متصل يخوض المنتخب السعودي، غدًا الخميس، ثاني مبارياته في البطولة وذلك بمواجهة منتخب سان مارينو، على صالة فالامار بوسط مدينة بوريتش.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
09:59 PM

أخضر الصالات يستهل مشواره في كرواتيا بالفوز على مالطا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
540

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأربعاء، مشواره في بطولة أسبوع كرة قدم الصالات الدولية الودية المقامة حاليًا في مدينة بوريتش الكرواتية والتي تستمر حتى 7 من سبتمبر الجاري، بالفوز على منتخب مالطا بنتيجة 6-0.

وسجل أهداف المنتخب السعودي كل من معاذ العسيري (هدفين)، سلطان الدحيم (هدفين)، عبدالإله العتيبي وعبدالله الدوسري.

وعمد مدرب الأخضر، الإسباني أندرو بلازا، خلال المباراة إلى تدوير اللاعبين واللعب بأكثر من تشكيلة وإشراك أغلب اللاعبين، وتقديم مستوى مرضٍ سيطروا من خلاله على أغلب مجريات اللقاء.

من جانب آخر، أبدى بلازا رضاه عن مستوى اللاعبين في أولى مباريات البطولة، متمنيًا أن يكون اللاعبون في أفضل حالاتهم في المباريات القادمة.


وعلى جانب متصل يخوض المنتخب السعودي، غدًا الخميس، ثاني مبارياته في البطولة وذلك بمواجهة منتخب سان مارينو، على صالة فالامار بوسط مدينة بوريتش.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,256
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,507
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,702

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة