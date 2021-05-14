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الأردن تسجل 315 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 723069 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 711114 حالة، فيما سجلت 21 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9224 وفاة.

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الأردن تسجل 315 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة
سبق

سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 723069 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 711114 حالة، فيما سجلت 21 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9224 وفاة.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
06:27 PM

الأردن تسجل 315 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 723069 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 711114 حالة، فيما سجلت 21 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9224 وفاة.

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