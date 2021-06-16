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"بايدن" يحذر: روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" حال وفاة "نافالني"

أكد أنه ناقش ملف حقوق الإنسان خلال لقائه مع "بوتين" في جنيف

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن عواقب وفاة المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ستكون وخيمة على موسكو، موضحًا أنه ناقش ملف حقوق الإنسان خلال لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين في جنيف.

وتفصيلاً، قال "بايدن" خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال حول احتمالية وفاة السجين نافالني، إنها ستكون "وخيمة" على روسيا، وفق سبوتنيك.

وأوضح بايدن أن "حقوق الإنسان ستكون دائمًا على الطاولة. الأمر لا يتعلق بملاحقة روسيا حال انتهاكها لحقوق الإنسان، بل بما نحن عليه. كيف أكون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية ولا أتحدث عن انتهاكات حقوقية".

وقال الرئيس الأمريكي إن أجندة الولايات المتحدة ليست ضد روسيا، ولكنها لمصلحة الشعب الأمريكي.

وعن الاتهامات الأمريكية لروسيا بشن هجمات سيبرانية ضد البنى التحتية في الولايات المتحدة، قال بايدن إنه أوضح لبوتين امتلاك الولايات المتحدة "قدرات سيبرانية ممتازة، وأنها سترد على أي هجوم".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" يحذر: روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" حال وفاة "نافالني"
سبق

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن عواقب وفاة المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ستكون وخيمة على موسكو، موضحًا أنه ناقش ملف حقوق الإنسان خلال لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين في جنيف.

وتفصيلاً، قال "بايدن" خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال حول احتمالية وفاة السجين نافالني، إنها ستكون "وخيمة" على روسيا، وفق سبوتنيك.

وأوضح بايدن أن "حقوق الإنسان ستكون دائمًا على الطاولة. الأمر لا يتعلق بملاحقة روسيا حال انتهاكها لحقوق الإنسان، بل بما نحن عليه. كيف أكون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية ولا أتحدث عن انتهاكات حقوقية".

وقال الرئيس الأمريكي إن أجندة الولايات المتحدة ليست ضد روسيا، ولكنها لمصلحة الشعب الأمريكي.

وعن الاتهامات الأمريكية لروسيا بشن هجمات سيبرانية ضد البنى التحتية في الولايات المتحدة، قال بايدن إنه أوضح لبوتين امتلاك الولايات المتحدة "قدرات سيبرانية ممتازة، وأنها سترد على أي هجوم".

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
11:37 PM

"بايدن" يحذر: روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" حال وفاة "نافالني"

أكد أنه ناقش ملف حقوق الإنسان خلال لقائه مع "بوتين" في جنيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن عواقب وفاة المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ستكون وخيمة على موسكو، موضحًا أنه ناقش ملف حقوق الإنسان خلال لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين في جنيف.

وتفصيلاً، قال "بايدن" خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال حول احتمالية وفاة السجين نافالني، إنها ستكون "وخيمة" على روسيا، وفق سبوتنيك.

وأوضح بايدن أن "حقوق الإنسان ستكون دائمًا على الطاولة. الأمر لا يتعلق بملاحقة روسيا حال انتهاكها لحقوق الإنسان، بل بما نحن عليه. كيف أكون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية ولا أتحدث عن انتهاكات حقوقية".

وقال الرئيس الأمريكي إن أجندة الولايات المتحدة ليست ضد روسيا، ولكنها لمصلحة الشعب الأمريكي.

وعن الاتهامات الأمريكية لروسيا بشن هجمات سيبرانية ضد البنى التحتية في الولايات المتحدة، قال بايدن إنه أوضح لبوتين امتلاك الولايات المتحدة "قدرات سيبرانية ممتازة، وأنها سترد على أي هجوم".

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