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محافظ ‫محايل يدشن ‫مبادرة "لا ترمي" للتوعية بعدم إلقاء المخلفات

تستمر ثلاثة أيام يعقبها رصد المخالفات وإصدار الغرامات

دشن محافظ محافظة محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي عصر اليوم الخميس بحضور رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ وبعض مديري الإدارات الحكومية وعدد من المتطوعين والمتطوعات مبادرة (لا ترمي) بالتعاون مع الجهات الحكومية وفريق العمل التطوعي ببلدية محايل.

وهو أول عمل تطوعي مسجل في منصة الموارد البشرية للمتطوعين والمتطوعات بالبلدية.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي والمسؤولية الاجتماعية في عدم رمي المخلفات لما لها من آثار بيئية واجتماعية.

وتستمر المبادرة ثلاثة أيام للتوعية يعقبها رصد المخالفات وإصدار الغرامات بحق كل مخالف وقدم محافظ محايل شكره لبلدية المحافظة والمتطوعين والمتطوعات على هذه المبادرة متمنين لهم التوفيق.

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محافظ ‫محايل يدشن ‫مبادرة "لا ترمي" للتوعية بعدم إلقاء المخلفات
سبق

دشن محافظ محافظة محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي عصر اليوم الخميس بحضور رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ وبعض مديري الإدارات الحكومية وعدد من المتطوعين والمتطوعات مبادرة (لا ترمي) بالتعاون مع الجهات الحكومية وفريق العمل التطوعي ببلدية محايل.

وهو أول عمل تطوعي مسجل في منصة الموارد البشرية للمتطوعين والمتطوعات بالبلدية.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي والمسؤولية الاجتماعية في عدم رمي المخلفات لما لها من آثار بيئية واجتماعية.

وتستمر المبادرة ثلاثة أيام للتوعية يعقبها رصد المخالفات وإصدار الغرامات بحق كل مخالف وقدم محافظ محايل شكره لبلدية المحافظة والمتطوعين والمتطوعات على هذه المبادرة متمنين لهم التوفيق.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
10:00 PM

محافظ ‫محايل يدشن ‫مبادرة "لا ترمي" للتوعية بعدم إلقاء المخلفات

تستمر ثلاثة أيام يعقبها رصد المخالفات وإصدار الغرامات

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محمد طيران - محايل عسير
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دشن محافظ محافظة محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي عصر اليوم الخميس بحضور رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ وبعض مديري الإدارات الحكومية وعدد من المتطوعين والمتطوعات مبادرة (لا ترمي) بالتعاون مع الجهات الحكومية وفريق العمل التطوعي ببلدية محايل.

وهو أول عمل تطوعي مسجل في منصة الموارد البشرية للمتطوعين والمتطوعات بالبلدية.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي والمسؤولية الاجتماعية في عدم رمي المخلفات لما لها من آثار بيئية واجتماعية.

وتستمر المبادرة ثلاثة أيام للتوعية يعقبها رصد المخالفات وإصدار الغرامات بحق كل مخالف وقدم محافظ محايل شكره لبلدية المحافظة والمتطوعين والمتطوعات على هذه المبادرة متمنين لهم التوفيق.

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