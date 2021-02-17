النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العثيم": "بنك المنشآت" سيكون مظلة متكاملة لجميع الحلول التمويلية

أكد أن القرار الملكي يؤكد سير القيادة بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية 2030

نوه رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة عبد الله بن صالح العثيم إلى أهمية موافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله – على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتقديم الحلول التمويلية المبتكرة وتحقيق الاستقرار المالي المنشود لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليواصل مساهماته في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وقال العثيم إن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل مظلة متكاملة لجميع الحلول التمويلية المواكبة لتلبية الاحتياجات الأساسية لهذا القطاع الحيوي، والتي من شأنها المساعدة في تحقيق بيئة محفزة لتحقيق المزيد من فرص النمو والازدهار.

وأضاف العثيم أن البنك يمثل إضافة إلى منظومة المؤسسات المالية الداعمة في المملكة من حيث إنه يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة إلى تأسيس فروع.

وأشار العثيم إلى أن الاهتمام المتعاظم والمتواصل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمواطنين كافة، ولقطاعات الأعمال عامة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص؛ يؤكد السير بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجية التحول الكبرى وصولًا لرؤية المملكة 2030.

وختم العثيم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.

شركة عبد الله العثيم القابضة عبد الله بن صالح العثيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيم": "بنك المنشآت" سيكون مظلة متكاملة لجميع الحلول التمويلية
سبق

نوه رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة عبد الله بن صالح العثيم إلى أهمية موافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله – على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتقديم الحلول التمويلية المبتكرة وتحقيق الاستقرار المالي المنشود لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليواصل مساهماته في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وقال العثيم إن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل مظلة متكاملة لجميع الحلول التمويلية المواكبة لتلبية الاحتياجات الأساسية لهذا القطاع الحيوي، والتي من شأنها المساعدة في تحقيق بيئة محفزة لتحقيق المزيد من فرص النمو والازدهار.

وأضاف العثيم أن البنك يمثل إضافة إلى منظومة المؤسسات المالية الداعمة في المملكة من حيث إنه يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة إلى تأسيس فروع.

وأشار العثيم إلى أن الاهتمام المتعاظم والمتواصل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمواطنين كافة، ولقطاعات الأعمال عامة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص؛ يؤكد السير بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجية التحول الكبرى وصولًا لرؤية المملكة 2030.

وختم العثيم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
07:56 PM

"العثيم": "بنك المنشآت" سيكون مظلة متكاملة لجميع الحلول التمويلية

أكد أن القرار الملكي يؤكد سير القيادة بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
990

نوه رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة عبد الله بن صالح العثيم إلى أهمية موافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله – على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتقديم الحلول التمويلية المبتكرة وتحقيق الاستقرار المالي المنشود لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليواصل مساهماته في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وقال العثيم إن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل مظلة متكاملة لجميع الحلول التمويلية المواكبة لتلبية الاحتياجات الأساسية لهذا القطاع الحيوي، والتي من شأنها المساعدة في تحقيق بيئة محفزة لتحقيق المزيد من فرص النمو والازدهار.

وأضاف العثيم أن البنك يمثل إضافة إلى منظومة المؤسسات المالية الداعمة في المملكة من حيث إنه يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة إلى تأسيس فروع.

وأشار العثيم إلى أن الاهتمام المتعاظم والمتواصل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمواطنين كافة، ولقطاعات الأعمال عامة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص؛ يؤكد السير بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجية التحول الكبرى وصولًا لرؤية المملكة 2030.

وختم العثيم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,194
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,932
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة